Las claves del sorteo de la Copa del Rey

El Unicaja conocerá este lunes cuál es su rival en la Copa del Rey, que se disputará en el Palau Olimpic de Badalona del 16 al 19 de febrero. El sorteo se celebrará a partir de las 12:00 del mediodía en la ciudad catalana, cuna del baloncesto en España. El equipo malagueño regresa tras su ausencia de la temporada pasada por derecho, tras una gran primera vuelta en la que se ha quedado cerca de ser cabeza de serie en el sorteo. No fue posible, así que tendrá, seguro, un rival complicadísimo.

No obstante, no se vislumbran enfrentamientos sencillos. Los ocho equipos con mayor presupuesto estarán en Badalona, los cuatro de Euroliga, los dos mejores de la Eurocup, el vigente campeón de la BCL y el equipo dirigido por Ibon Navarro. No hubo hueco para la sorpresa. En un bombo estarán Real Madrid (jugará el jueves al ser primero), Barcelona, Baskonia y Lenovo Tenerife. En el otro, Unicaja, el anfitrión (clasificado por méritos propios) Joventut de Badalona, Gran Canaria y Valencia, que no tuvo problemas para sellar el billete en su partido ante el Zaragoza después de estar casi toda la primera vuelta fuera de los ocho primeros puestos.

Puede caer cualquiera de los cuatro primeros. De partida, Barcelona y Real Madrid serían los equipos a evitar. En las últimas semanas el Baskonia ha bajado algo del nivel celestial en el que estuvo los tres primeros meses y el Lenovo parece el equipo más terrenal de los cuatro. No obstante, se tratará de ir a disfrutar y competir sea quien sea el contrario, se ganó este derecho el Unicaja. La ilusión de competir contra los mejores regresa a Málaga.