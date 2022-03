Las claves del sorteo de cuartos de la Basketball Champions League

El Unicaja tiene una importante cita este viernes por la mañana, con todas las miradas puestas en el Museo Guggenheim. En el emblemático lugar se celebrará el sorteo de cuartos de final de la Basketball Champions League, en una ciudad que albergará la Final Four del 6 al 8 de mayo en Miribilla. Bilbao será el epicentro esos días de un buen baloncesto, con cuatro clubes disputándose el torneo de la FIBA y una importante inyección para sus arcas. Allí aspira a estar el equipo malagueño, que antes deberá superar una eliminatoria al mejor de tres partidos.

A las 10:15 horas conocerá a su rival. En estas instancias quedan ocho clubes, que están divididos en dos grupos. Por un lado los cabezas de serie, que son el Lenovo Tenerife, el Hapoel Holon, el Baxi Manresa y el Cluj Napoca. Por otro los segundos en el Round of 16, en un cuarteto compuesto por los cajistas, el MHP Riesen Ludwigsburg, el Tofas Bursa y el SIG Strasbourg. Sólo habrá una restricción y es que no podrán enfrentarse equipos del mismo grupo en el Top 16, lo que imposibilita que los de Ibon Navarro se midan a los rumanos. No habrá impedimentos por países, pudiendo medirse entre los españoles por ejemplo.

Un camino complicado para el Unicaja, que tiene altas probabilidades de encontrarse con el Tenerife o el Manresa, dos de los clubes más potentes de la competición. Sobre la pista han demostrado un nivel excelso. El rival, a priori, más sencillo son los israelís. Aunque bien es cierto que es el pero desplazamiento, aunque hay buenas conexiones. Un sorteo adicional determinará el cuadro Final Four, donde los ganadores de los Partidos 1, 2, 3 y 4 se enfrentarán entre sí, sin restricciones de sorteo para esta fase.

Los cuartos de final se jugarán en una serie al mejor de 3 y comenzarán el 5 de abril. Los equipos del bombo 1 jugarán su primer (y posible tercer) partido en casa, los equipos del bombo 2 jugarán su segundo partidos en casa. Los cuatro clubes ganadores se clasificarán para la citada Final Four. 5-6, 12-13 y 19-20 de abril serán las fechas de los tres partidos de cada serie. El Unicaja jugará el segundo en Málaga el Martes Santo, 12 de abril. En Bilbao, como representación cajista, estarán el presidente Antonio Jesús López Nieto y el embajador Carlos Cabezas.