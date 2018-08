Los clubes dicen basta

Los jugadores empiezan a llegar no sólo a Málaga sino al resto de las ciudades con clubes ACB. Se inicia un periodo clave en la temporada, la pretemporada, habitualmente segmentada por los compromisos internacionales de selecciones. Y no será una excepción esta campaña aunque no haya un gran campeonato. Los clubes están que trinan con las convocatorias que están mandando bastantes federaciones. Finlandia pretende que Salin esté la próxima semana en su país para una gira por China. Waczynsi y Shermadini también fueron citados por Polonia y Georgia para antes de final de agosto. Supondría perderse más de la mitad del periodo de preparación. El lunes hubo un cónclave en Madrid entre directores deportivos de clubes de ACB para estudiar una postura común.

Tras la presentación del Trofeo Costa del Sol hablaron sobre este tema Eduardo García, presidente del Unicaja, y Alberto Herreros, director deportivo del Real Madrid. "Es un tema que perjudica a clubes y también a aficionados. Cada equipo de ACB pierde jugadores en un momento muy importante como es la pretemporada, es un daño. No entiendo que haya tantos días, nos han llamado jugadores para el día 28 y 30. La pretemporada es muy importante, está para entrenar", decía Alberto Herreros, que constataba que "tengo 12 citaciones de internacionales, en preselecciones aún, pero igual nos quedamos con tres o cuatro jugadores para hacer la pretemporada. Yo creo que para el Costa del Sol habrá varios de los internacionales que vengan porque no todos van a ir".

La postura más razonable es la de España, que convoca el 9 de septiembre

En la misma onda, Eduardo García relataba que "una cosa son las ventanas y otra cosa las actividades que algunos países se plantean con unos torneos a los que pretenden ir... Me parece bien que quieran tener beneficios económicos, pero a costa de nuestros jugadores lo van a tener difícil", decía el presidente cajista, que señalaba "la dificultad propia de una reunión en estas fechas, es complicado para cualquier tema legal con la vorágine veraniega. Es difícil tener una postura común. Pero estoy seguro de que la ventana que quieren ampliar hasta el mes de agosto no se va a abrir".

"La visión más razonable es la de la Federación Española, que ha convocado a los jugadores para el día 9 de septiembre, una fecha bastante razonable. Lo que quieren hacer otros países no tiene sentido Habrá que esperar que pasen estos días, en los que se pueda hablar con los jugadores y sus selecciones", recalcaba Eduardo García. En esa reunión se trató también el hecho de que los seguros que garantiza la FIBA sólo cubran a partir de los 21 días lesionados. Un frente abierto antes de que comience la pretemporada.

La ley, de momento, está del lado de los clubes. Según se recoge en el libro 3, artículo 39.a, de los estatutos de la FIBA, actualizado con fecha de junio de 2018, el periodo de obligatoriedad para ceder a los jugadores reside en 72 horas antes de que empiecen las ventanas de clasificación. En Juegos Olímpicos son 14 días y en Europeos y Mundiales, 28. Pero para partido de clasificación, 72 horas.