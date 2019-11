Sin colchón para fallar para ser primero

La derrota del Unicaja en la pista del Galatasaray deja al equipo malagueño sin colchón para fallar si quiere mantener el primer puesto del Grupo D de la Eurocup. Al perder al average particular con el equipo turco, que se queda a un triunfo, no hay margen para el error si el Galata sigue apretando por detrás. La clasificación, hay que recordarlo, del Unicaja es matemática, eso sí.

Para hoy quedan los otros dos partidos del grupo, que enfrentarán a partir de las 20:00 horas al Oldenburg y al Dolomiti Trento y al Asecco Gdynia y al Buducnost. Ninguno de ellos está clasificado ni eliminado aún, por lo que hay cosas en juego.

Ahora hay un parón en la Eurocup de dos semanas sin partidos. Hasta el 10 de diciembre no volverá el Unicaja. Originalmente estaba previsto un parón para las ventanas FIBA que finalmente se suprimió. No obstante, la Euroliga decidió no alterar el calendario que ya había diseñado en verano y se mantuvo este tramo sin partidos.