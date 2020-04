La ABP lanza un dardo a la propuesta de la ACB

La Asociación de Baloncestistas Profesionales ya ofreció su postura acerca de la decisión tomada por la ACB de terminar la temporada, si las condiciones sanitarias por la crisis del coronavirus lo permiten, en un play off con 12 equipos en una única sede. Un comunicado donde queda patente el sentir de la organización presidida por Alfonso Reyes, afectado en primera persona por el virus, lanzando incluso algún dardo sobre el parecer de los jugadores. La asociación, como ellos mismos aseguran, están en permanente contacto con los protagonistas, incluida, por supuesto, la plantilla del Unicaja.

"Los jugadores quieren desarrollar su profesión. Desean jugar al baloncesto, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones están acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es necesario desarrollar un protocolo detallado y avalado por estas mismas autoridades para la vuelta a los entrenamientos. La salud está en juego. La vuelta a la competición está por decidir, por lo que seremos prudentes en analizarla. Hasta entonces, se debe trabajar en garantizar la salud de los jugadores si se llega a producir", comenzaba el escrito.

La ABP seguía exponiendo los puntos acerca de la medida adoptada. "No es cometido de la ABP entrar a valorar el sistema de competición propuesto, pero desde luego, sí lo es el exponer todos los escenarios legales posibles a los deportistas y trabajar para garantizar sus derechos laborales independientemente de si la competición se reanuda o no: contrataciones, situación de los ERTEs, vacaciones, etc", rezaba el comunicado, que cerraba con un aspecto muy importante: "Es un sentir general de todas las asociaciones de deportistas la falta de empatía por parte de los gestores de nuestro deporte a la hora de tener en cuenta su punto de vista en la toma de decisiones. No nos cansaremos de reclamar ese sitio para los principales protagonistas".