La ACB se reúne con los clubes este martes

Se acerca la vuelta de cierta normalidad en el baloncesto. Llamaba en ese sentido la atención las imágenes de Clevin Hannah lanzando a canasta en el pabellón andorrano (ver tuit inferior) y es que el Morabanc Andorra ha sido el primero que ha aprovechado la entrada de la fase cero de desescalada del Gobierno. Tenía previsto hacerlo también el Unicaja, que ya ha hecho los test serológicos a sus jugadores, pero unas recomendaciones de la ACB alteraron los planes cajistas.

Decidió esperar el club de Los Guindos, que pensó que no adelantaba nada con un día más o menos después de casi dos meses de inactividad. Y más teniendo en cuenta que aún no hay fecha de vuelta a la competición. Y uno de los motivos para echar el freno es la reunión que se producirá este martes por la tarde, a las 17:00 horas de manera telemática, de la Liga Endesa con todos los clubes. La idea de la liga es aclarar todas las dudas respecto al protocolo que ha enviado, que no es exactamente igual que el distribuido por el CSD. La ABP se quejó públicamente y ya hizo unas alegaciones porque tiene algunos lunares para la practica del baloncesto. Un encuentro clave para poder retomar las sesiones lo antes posible.