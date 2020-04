Alfonso Reyes vence al coronavirus: "Ha sido durísimo, pero se puede ganar"

Buenas noticias para Alfonso Reyes, que comunicó de manera pública que ya superó al coronavirus. Han sido muchas semanas de lucha para el cordobés, que llegó a estar hospitalizado. "Rompo puntualmente mi retiro voluntario para confirmar mi victoria sobre el hideputa y sobre todo para dar fuerza, ánimos y esperanza a los enfermos. Ha sido durísimo pero se puede ganar. No desfallezcáis, despertaréis de esta pesadilla. Recuerdo y respeto para los caídos", publicaba en Twitter, la que ha sido una vía de escape para él durante estos momentos duros.

Sobre su batalla contra el COVID-19 reflexionó en una entrevista con este periódico. Mentalmente la lucha es dura. "No saber muy bien a qué te estás enfrentando porque después de tantos días de fiebre, de no poder dormir por la tos ni por el dolor tremendo de cabeza, con que te digan más o menos como va a ir la cosa... Pero no se sabe realmente cómo va a ser hasta que lo pasas", decía el presidente de la ABP, que seguía hablando de los instantes más duros: "Las noches sin dormir con mucha tos, dolor de cabeza y fiebre. He sido realmente consciente de lo que he pasado después de salir del hospital. No sólo son ancianos los que sufren y mueren por esta enfermedad, hay gente joven también".

"Debemos ser conscientes de que esto no es una gripe, es una enfermedad muy importante y muy grave. A los enfermos le digo que tengan mucha fuerza para acabar con el 'bicho'. Y que seamos conscientes del dolor que hay en los familiares y allegados a los fallecidos, que parece que a veces nos olvidamos", era el mensaje que mandaba el ex jugador del Unicaja, que se acordó de Málaga de forma recurrente en ese proceso de recuperación. La Costa del Sol fue una vía de escape y de esperanza para vencer al coronavirus, algo que hoy ya es oficial.