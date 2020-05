Coronavirus: las armas de la candidatura de Andorra para el play off de la ACB

Hay una pujante lucha por organizar el play off con el que la Liga Endesa pretende terminar la temporada, son varias las ciudad que pelean por ser el anfitrión. Una de ellas es Andorra, que cuenta con uno de los clubes que debe jugarlo en caso de disputarse. No está en el grupo del Unicaja. El presidente del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, envió este lunes un mensaje de optimismo para la candidatura a acoger la fase final de la ACB, ya que considera que son "fuertes" en los tres ejes exigidos (instalaciones deportivas, infraestructuras hoteleras y situación sanitaria). "Tenemos unas instalaciones deportivas envidiables y ya no digo hoteleras. La sanitaria, tal como dicen en muchos lugares, creo que está siendo modelo de inspiración para otros sitios y países", afirmó el máximo mandatario del club andorrano.

Aixàs hizo especial hincapié en la vertiente sanitaria y aseguró que la población de Andorra habrá pasado un "doble cribado" cuando la organización tome la decisión final respecto a la sede. "En el momento que se dispute esta fase final las personas que estén enfermas por la COVID-19 estarán confinadas y nuestra actividad económica se reiniciará en breve en su totalidad", explicó. La candidatura del BC MoraBanc luchará con ocho ciudades: Almería, Gran Canaria, Madrid, Menorca, Navarra, Tenerife, Valencia y Zaragoza, que también aspiran a acoger la fase final.

"Tenemos nuestros argumentos y el resto de ciudades también, pero tenemos muy claro que a nivel sanitario somos seguros y diferentes al resto. Creemos que lo que tendría que prevalecer es la cuestión sanitaria y las otras cosas tendrían que pasar a un segundo plano", sentenció Gorka Aixàs. El formato de la fase final de la ACB, siempre y cuando la crisis sanitaria lo permita, será un torneo de 12 equipos de dos semanas de duración, en el que se disputarán un total de 33 partidos a puerta cerrada y en sede única, que será escogida antes del 31 de mayo.