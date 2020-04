Coronavirus: el primer día clave

Este lunes se decidirá qué ocurre con una de las dos patas competitivas sobre las que se sostiene el Unicaja. La ACB celebra una asamblea telemática donde estarán los 18 clubes que la componen y donde se hablará de qué ocurre con el futuro de la competición. Es una de los bastiones que resisten en pie en Europa, junto a la BBL alemana, la Super Ligi turca y la Liga Adriática. En unas horas se sabrá si se cancela la temporada o si en caso de reanudarse, cómo se pretende hacer.

Las dos son posibilidades reales. Aunque la primera parece más utópica, también es una realidades. Hay muchos clubes en ese lado de la balanza, que aprietan y que incluso ya dejaron marchar a muchos jugadores a sus países de origen. Hay también varias razones para que se termine en la pista el curso. Entre otras, poder salvar de manera íntegra el contrato televisivo con Movistar. Se perdió el dinero de las taquillas y otros derivados, pero aún hay margen para que no todo vaya al limbo.

En caso de que se vuelva a jugar hay dos preguntas claves por responder, cómo y dónde. Se han expuesto ya varios formatos y en ninguno parecen tener hueco el Movistar Estudiantes y el Montakit Fuenlabrada, los dos últimos clasificados, que serían beneficiados al no haber descensos. Desde la LEB Oro empujan Valladolid y Gipuzkoa, en un escenario que podría ser de una liga de 20 equipos en el próximo año. En alguno de los formatos para terminar no cabría el Unicaja, si es que se decide acabar con un play off normal con ocho equipos. Hay que recordar que el equipo malagueño se fue al parón como noveno.

Parece más claro que si se hace será en una única sede. Se posicionaron el Wizink Center de Madrid, comunidad que es la zona cero del coronavirus en el país, y las islas Canarias. Hay pocos casos en el territorio insular y buenas instalaciones, por lo que parece una opción sugerente para la vía de la reanudación.

Sí parece que en el escenario de que se vuelva a competir se hará, como pronto, a mediados de junio. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos da ese margen. Pero el tema de los contratos, donde muchos profesionales terminan el 30 de junio, es otro tema a poner sobre la mesa. En el Unicaja afectaría a ocho jugadores y a Luis Casimiro.

Después de conocerse qué ocurrirá con la ACB el conjunto cajista quedará pendiente de la Eurocup, aunque Jordi Bertomeu ya admitió la firme convicción de terminar la temporada en el parqué. También coge peso acabar en una sede y con una Final a ocho, justo los equipos que quedan en liza. El Partizán ya se posicionó para organizarlo. Ahí se jugarán el club de Los Guindos su futuro europeo.