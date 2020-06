Gherardini y el impacto en el baloncesto europeo del coronavirus

En el baloncesto europeo se siguen hablando de fichajes millonarios con contratos de muchos ceros. Mike James renovó con el CSKA por tres años, de donde saldrá Kyle Hines. Todo apunta que dirección a Milán. Hay actores importantes que aseguran que la crisis del coronavirus no cambiará mucho a los grandes. Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, aseguraba días atrás que se perderá el 30% o el 35% de los presupuestos de los clubes. Como se puede comprobar, la pandemia también ha sembrado mucha incertidumbre en el deporte de élite. Sobre las posibles consecuencias en el panorama continental hablaba una figura que está en la primera fila, Maurizio Gherardini. El italiano es voz autorizada, con una trayectoria sólida a sus espaldas, incluso con experiencia en la NBA.

"Creo que no todos los clubes pueden actualmente evaluar completamente el impacto de esta emergencia en el presupuesto de los próximos dos años. Hay cuestiones que aún no han sido respondidas, por ejemplo el público o los patrocinadores. Creo que tomará al menos todo junio comprender exactamente cuánto se verán afectadas las realidades de los equipos en esta situación", razonaba el gerente general del Fenerbahçe en una charla virtual con Cantieri Aperti 365, donde lanzaba una reflexión que iba más allá: "Hay que tratar de pensar en el producto y entender qué está mal. La realidad es que incluso antes del virus estábamos ejecutando un modelo deportivo que no era sostenible con respecto a la relación costo-ingreso. Para ser más fuerte hay que encontrar modelos cada vez más sostenibles".

Sobre la decisión de la Euroliga de cancelar la temporada se expresaba Gherardini, que entendía la postura de la máxima competición europea. "Ha hecho todo lo posible para tratar de salvaguardar la salud de los protagonistas, pero también para tratar de continuar con la competición. Una pena porque sin duda había sido la temporada más bella y equilibrada de estos 20 años. Sin embargo, no se pudo tomar una decisión diferente. Se nos presentó un análisis muy detallado de todos los países. Hay países cuyas fronteras aún no se pueden cruzar por más de un mes. Una decisión dolorosa, el sufrimiento de las personas involucradas se podía ver en las pantallas", aseguraba.