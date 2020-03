Scariolo y el aplazamiento de los Juegos: "Esperemos que los coloquen en las mismas fechas"

Al otro lado del Atlántico sigue con atención cómo evoluciona la crisis del coronavirus en España e Italia una persona con fuerte vínculos con ambos países. Él lo pasa en Toronto, aunque con unas medidas de prevención menos restrictivas. "Estamos con distanciamiento social, con recomendaciones, pero no hay una sanción por salir de casa. Haciéndolo con las debidas precauciones dejan hacer los desplazamientos mínimos, un poco más suave", decía Sergio Scariolo en una intervención en el programa Más Vale Tarde: "La población es bastante cumplidora aunque ha habido casos, aunque por eso han endurecido las medidas. Gente que volvía del extranjero se saltaba el protocolo".

Volvió a dejar patente su buen estado de salud, teniendo que recordar que estuvo en contacto con Gobert, primer positivo por Covid-19 en la NBA. "Estoy perfecto, todos estamos perfectos. Ninguno tuvimos síntomas y ya pasaron los días de cuarentena. Cada uno está en su casa, con los protocolos de trabajo que les enviamos", explicaba, mientras su preocupación está en Brescia: "Mi madre es una mujer muy fuerte, tiene 90 años. Está bien, está lúcida. Es farmacéutica, ha sido profesora de Química y de Física durante toda su vida y ella es la que nos da las pautas a nosotros y las respeta a rajatabla. No deja de ser una mujer de 90 años con marcapasos y que vive sola en casa y que hace sus obligaciones domésticas. En cualquier momento puede necesitar la intervención de la sanidad y ahí temblaríamos porque sería ponerse en una ruleta rusa".

¿Cómo lleva la cuarentena en Toronto? "Es importante mantener un equilibrio entre los momentos comunes donde se hacen actividades conjuntas. Somos cinco, tenemos también una sobrina este año aquí en Toronto. También hay momentos más por grupitos y momentos donde mis hijos estudian, yo trabajo, estoy casi superado por las peticiones de entrevistas o clínics y los proyectos con los Raptors. No puedo decir que me estoy aburriendo", aseguraba el seleccionador nacional y ayudante de los Raptors: "Un episodio por día, por la noche después de cenar. Nos gusta tomarnos con mi mujer un tiempo exclusivo para nosotros y la mitad de ese tiempo son las series".

Cuestionado por su opinión acerca de la suspensión de los Juegos Olímpicos, su postura es clara. Aunque dejó una advertencia importante cara al futuro. "No hay ninguna duda. Creo que han tenido que tomar esta decisión dando los pasos adecuados. Todos esperábamos que esa decisión se tomara enseguida, pero han tenido que consultar distintas componentes como la Organización Mundial de la Salud, el país organizador, los patrocinadores, las federaciones, los atletas... no es fácil decidir una cosa como está teniendo en cuenta el volumen de personas y de intereses que mueven los Juegos Olímpicos. Al final lo más importante es que no se haya perjudicado a nadie y esperemos que los coloquen en las mismas fechas en la que estaban colocados ahora porque sino realmente, al menos a los del baloncesto y a los que juegan competiciones de cualquier tipo internacionales no sólo NBA también los Euroliga, se complicaría muchísimo la participación y se devaluaría muchísimo", terminaba.