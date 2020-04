El balance de Antonio Martín: "Se reanudará si existen todas las garantías sanitarias"

Antonio Martín presidió de manera telemática la Asamblea con los 18 clubes de la ACB para dilucidar qué ocurre con el futuro a corto plazo de la liga. La medida adoptada de forma unánime en la reunión es un play off con 12 equipos en una sede única, del que será partícipe, si la crisis del coronavirus lo permite, el Unicaja. Horas después, el departamento de comunicación de la Liga Endesa emitía un balance del presidente después de esta importante decisión.

"Quiero agradecer a todos los clubes su confianza y haber dejado de lado sus intereses individuales buscando el bien común de la ACB", aseguraba el presidente, que daba explicaciones de la resolución: "Se ha acordado por unanimidad el formato que se adecúa mejor a la difícil situación que nos encontramos hoy en día: una sede única que, siguiendo estrictos protocolos para asegurar las máximas garantías que dicten las autoridades sanitarias, pueda resolver el título de la Liga Endesa en un plazo de dos semanas de competición. De cara a elegir la sede estudiaremos todas las propuestas, tomando como primer criterio las garantías sanitarias".

Seguía Antonio Martín, que hablaba de la determinación de que no habrá descensos. "La totalidad de los clubes, ante la imposibilidad de disputar un tercio de la Liga Regular, han entendido que no deben producirse descensos a la LEB Oro", afirmaba el máximo mandatario, que hablaba de las condiciones que deben existir para que se vuelva a jugar un partido: "Estamos en permanente contacto y en sintonía con el CSD, ya que por encima de todo hay algo muy claro: la competición sólo se reanudará si existen todas las garantías sanitarias para jugadores, entrenadores, árbitros y demás participantes. Si esto no es posible, daremos por finalizada la temporada".

Antonio Martín también mandaba un mensaje de unión y apoyo en estos momentos complicados por la pandemia del COVID-19. "Queremos compartir el dolor que vivimos en la ACB y en el seno de todos los clubes por los terribles efectos provocados por la pandemia, y muy especialmente enviar un abrazo del mundo del baloncesto a las familias que lo están sufriendo de forma directa. Tampoco queremos olvidar un gran aplauso a todos los trabajadores sanitarios y de todos los sectores que trabajan diariamente por la salud y el bienestar de todo el país", cerraba.