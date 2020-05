El Bilbao Básket es uno de los rivales del Unicaja en el caso de que se reanude la ACB y se dispute el play off propuesto para terminar la temporada. El equipo malagueño se impuso en los dos partidos de la fase regular, pero la crisis del coronavirus ha dejado un escenario totalmente diferente. Los Men in Black aún tampoco volvieron al trabajo y están pendientes de qué pabellón utilizar porque Miribilla y La Casilla no están disponibles al haber sido elegidos para reubicar a las personas sin techo en el estado de alarma.

Sobre la posible vuelta a la competición hablaba uno de los integrantes del cuadro bilbaíno. "Llevamos casi dos meses en casa encerrados y tenemos que hacer una rápida y corta pretemporada. Habrá que ver cómo llegan los equipos a esta cita. Todos tenemos que estar preparados para cuando tengamos que empezar a entrenar con el resto del equipo”, explicaba Sergio Rodríguez en declaraciones a Mundo Deportivo.

"Si se llevan las medidas de seguridad que se exigen y no hay riesgo para la salud de nadie, está muy bien que se termine", aseguraba el alero, que no piensa mucho en la sede escogida para jugar esos encuentros: "Quiero que sea en el lugar más seguro posible para todos y si ese lugar fuera Tenerife mucho mejor porque es mi tierra". Rodríguez valoraba los contrincantes, donde además del cuadro cajista, se medirán al Barcelona, el Iberostar Tenerife, el Baskonia y el Joventut. "Es un grupo muy complicado, muy difícil, pero habrá que ver al nivel que llegan los jugadores. Será un reto importante y un final muy duro. El play off de la ACB es como disputar dos Copas del Rey con partidos diarios".