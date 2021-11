El dardo de Spissu al Unicaja en redes

Marco Spissu volvió a mandar un dardo envenenado al Unicaja en sus perfiles de redes sociales. El jugador vivió un episodio desagradable cuando el club de Los Guindos tomó la decisión de no hacer efectivo su fichaje después de que no superara el reconocimiento médico, siempre según la versión de la entidad cajista. Fue una situación delicada para el italiano, al que el Dinamo Sassari ya había buscado un sustituto. Y en esa marañana apareció el Unics Kazan para rescatarlo y abrirle la puerta de la Euroliga. Y está rindiendo a un gran nivel el base, que completó una semana sobresaliente con triunfos ante el Baskonia y el Real Madrid. Y quiso mandar un recado.

"No apto para jugar, no apto para hacer esfuerzos", escribía Spissu en una storie de Instagram acompañado de risas, en una clara indirecta con ironía para los que determinaron en el equipo malagueño que no reunía las condiciones físicas para jugar a este nivel competitivo. Una manera de reivindicarse, quizá no la más adecuada o inteligente para el jugador, que también lo está haciendo en el parqué. En la Euroliga está promediando 17 minutos con Perasovic con 4.9 puntos, 1.4 rebotes y 3.6 asistencias para 6.7 de valoración en una posición que comparte con otros como Lorenzo Brown o Isaiah Canaan. El Unics está rozando el play off.