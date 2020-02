Brizuela lo tiene claro: "Si se mantiene el grupo podremos jugar más finales"

Está viviendo varias temporadas en una Darío Brizuela, que pasó en varios meses de luchar por el descenso a pelear por la Copa del Rey. Ahora, con las horas contadas para cambiar el chip, se sube al carro de la selección en el camino hacia el Eurobásket'21. "Va todo un poco rápido, no te da tiempo a pensar ni mucho menos a descansar. Pero la llamada de la selección es siempre muy ilusionante y aun con el cansancio y las molestias de la Copa, estamos aquí con muchas ganas de competir", explica el vasco en una entrevista en Mundo Deportivo.

De manera implícita también está el escolta del Unicaja en la lucha por los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque el embudo es pequeño. "No pienso en ello, sinceramente. Es obvio que me encantaría estar pero mi objetivo ahora mismo son las ventanas, hacer un buen trabajo aquí y con mi club. Si cumplo en esas dos facetas tendré más oportunidades aunque la selección es un bloque muy sólido que está haciendo un trabajo impecable. Son campeones del mundo y el mérito es de ellos. Si tengo la oportunidad de ir, lo haré con toda la ilusión, pero entiendo que es muy difícil entrar ahí", admite, mientras tiene buenas palabras con Scariolo: "Que sabe muchísimo de baloncesto. Nos explica un montón de detalles y son todos muy útiles. Aunque pasamos poco tiempo aquí, siempre que se acaba una ventana vuelves a tu equipo con más de una lección aprendida. Enriquece mucho estar con él".

Brizuela, un tipo competitivo por naturaleza, aún piensa en lo que pasó el domingo en el Carpena. "A día de hoy es amargo. Tenía muchísima ilusión el día de la final y creo que nos salió todo mal. La gente me dice que con el tiempo apreciaremos la Copa que hicimos, pero yo aún me estoy lamiendo las heridas. Eso sí, confío en que si se mantiene el grupo que tenemos en Málaga podremos jugar más finales", asegura el jugador, que habla de todo lo que le pasó en los últimos meses: "Evidentemente fue un cambio bastante brusco pero llevaba desde el verano buscando dar un paso adelante en mi carrera. He tenido muchísima suerte tanto con el grupo como con el entrenador, que me han puesto muchísimas facilidades. Estoy jugando bastante cómodo, haciendo cosas que hacía en Estudiantes. Estoy agradecido y ahora lo que me toca es trabajar e intentar conseguir logros importantes".

El exterior es un jugador consagrado en la élite española, lo que pone en perspectiva. "Mi ilusión fue siempre jugar en la ACB y he trabajado un montón para llegar. El día de la final de Copa hablaba con mis padres y con mi novia, que también es de San Sebastián. Recordábamos todo, cómo nos había cambiado la vida. De estar en Donostia, en un club donde se trabaja muy bien pero que en su momento no tenía una salida clara a la ACB como puede haber ahora, a jugar en un equipo Eurocup, disputando una final de Copa. Me siento súper afortunado. También sé todo el trabajo que hay detrás, todos los sacrificios que he tenido que hacer", cierra.