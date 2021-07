Darío Brizuela no estará en los Juegos Olímpicos con España

España ya tiene su roster de 12 jugadores para los Juegos Olímpicos. Sergio Scariolo tendrá a sus órdenes para luchar por el oro a Alberto Abalde, Álex Abrines, Víctor Claver, Rudy Fernández, Usman Garuba, Pau Gasol, Marc Gasol, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Ricky Rubio. Se caen en el último corte Darío Brizuela, Pierre Oriola y Xabi López-Arostegui, que viajarán desde Las Vegas a Madrid con el presidente Jorge Garbajosa. El resto de la expedición del combinado nacional pondrá rumbo a Tokio con los malagueños Ángel Sánchez-Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas, presentes en el cuerpo técnico del bresciano.

Se cayó en el último corte el vasco, como le pasara a Jaime Fernández en el Mundial de 2019. Tuvo opciones serias de poder estar en la capital nipona, pero finalmente Juancho está listo para competir. El seleccionador quiso apurar todos los plazos con el alero, un jugador fundamental desde el oro de Japón. La lesión que se produjo en Málaga quedó en mucho menos de lo que decían las primeras pruebas médicas y la gran mejoría experimentada en estos 10 días hace que el jugador de Minnesota Timberwolves, que también ha puesto mucho de su parte para esta situación, pueda disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

Ha sido una buena preparación para Brizuela, que puso en escena las características que le hacen un jugador especial. Supo aceptar su rol dentro de un equipo con una jerarquía muy establecida y aportó en los huecos que tuvo. Eso fue lo que le tuvo con opciones hasta el último momento para ser el jugador 12. "Juancho va a estar porque ha respondido bien a todos los tratamientos, al trabajo que ha hecho. Y quiero agradecer profundamente a Minnesota la mentalidad abierta que ha tenido, cosa que no ha pasado siempre en episodios parecidos. Le doy gracias de corazón. Han entendido que a Juancho, siendo un jugador en progresión, le vendrá bien jugar minutos en los Juegos Olímpicos. Y nos dejan Darío, Xabi y Pierre, a lo que va nuestro agradecimiento. Y nos habríamos sentido muy tranquilos si hubiéramos tenido que contar con ellos", confirmaba Scariolo en rueda de prensa tras perder con Estados Unidos.

Ahora el escolta tendrá algo menos de un mes de descanso hasta que empiece la pretemporada del Unicaja. "Estoy con contrato todavía dos años más, me tenéis para rato en Málaga. La respuesta que siempre he tenido en el club es que cuentan conmigo y me quedan dos años de contrato, están ahí y eso lo demuestra. Nunca he recibido una respuesta contraria. De hecho, todos los comentarios que he recibido del club, sin tener que preguntar, han sido que cuentan conmigo y yo estoy muy contento de estar aquí y no hay que cambiar nada", afirmaba tajante Brizuela en su visita a Málaga con España, en palabras tranquilizadoras dada la situación cajista. Es una temporada importante para él, con toda la confianza de Katsikaris para que sea uno de los líderes del equipo malagueño. Llegará tras una experiencia única con La Familia, faltó la guinda final.