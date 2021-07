Más datos de la BCL: Fechas, días de juego, formato, sorteo...

El sorteo de la Basketball Champions League se celebrará este miércoles en Ginebra y ahí se conocerán los primeros rivales del Unicaja en esta nueva aventura. Hay que familiarizarse con nombres y estándares distintos a los de la Eurocup y Euroliga. La competición auspiciada por la FIBA que el club malagueño ha elegido, basada en la experiencia de la última temporada a causa de la pandemia, reducir números de partidos para privilegiar la importancia de los mismos.

El Consejo de Clubes de la BCL y el Comité de Competición de la BCL se reunieron virtualmente durante los últimos meses para extraer conclusiones. "Todos los interesados acordaron que este formato crearía partidos de intensidad competitiva ya que el resultado de cada uno realmente importa. Este formato también maximizaría el atractivo comercial de la BCL y desarrollaría aún más la colaboración con las ligas, promoviendo y protegiendo las competiciones nacionales en un grado aún mayor", sostiene la BCL en un comunicado en el que explica el nuevo formato, con menos partidos para descargar a las competiciones nacionales. Un equipo puede ganar el título en un mínimo 16 partidos, con un máximo de 20.

El formato de la BLC es el siguiente. La fase de temporada regular estará compuesta por 32 clubes, 28 directamente clasificados, entre ellos el Unicaja en virtud del acuerdo firmado y que en temporadas venideras está sujeto a que el equipo quede en posiciones en la ACB, y cuatro que avancen de las rondas clasificatorias.

Los equipos se dividirán en ocho grupos de cuatro clubes cada uno, y jugarán en un sistema de todos contra todos, en casa y fuera, de octubre a diciembre. Los equipos en primer lugar de cada grupo se clasificarán directamente para la fase de octavos de final, el Top 16. Los equipos en segundo y tercer lugar se enfrentarán en un Play In para clasificar a los octavos de final.

La fase de Play In estará compuesta por 16 clubes; los equipos en segundo y tercer lugar de los ocho grupos de la temporada regular. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres durante el mes de enero, con la ventaja de jugar en casa para los equipos que acabaron en segundo lugar. Los equipos se cruzarán de la siguiente manera (A2 vs B3, B2 vs A3, C2 vs D3, D2 vs C3, E2 vs F3, F2 vs E3, G2 vs H3, H2 vs G3), en ocho duelos al mejor de dos partidos. La ventaja de cancha es para los equipos que acabaron en segundo lugar.

Los ocho ganadores del Play In se unirán a los ocho ganadores del grupo de la temporada regular, ya clasificados, en los octavos de final. La fase de octavos de final estará compuesta por 16 clubes, los ocho primeros clasificados procedentes de la temporada regular y los ocho ganadores de la fase Play In. Se dividirán en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno y jugarán en un sistema de todos contra todos, en casa y fuera, desde finales de enero hasta marzo.

Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final. La fase de cuartos de final estará compuesta por ocho clubes, los dos primeros equipos de cada grupo de octavos de final. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres partidos durante el mes de abril, con la ventaja de jugar en casa para los primeros clasificados. Los cuatro ganadores se clasificarán para la Final Four. Los cuatro equipos clasificados jugarán durante un fin de semana de mayo, con las semifinales el viernes y las finales el domingo.

La temporada regular está programada para comenzar el 5 y 6 de octubre. Los partidos tienen lugar los martes y miércoles, aunque es posible que algunos partidos se jueguen los lunes. Las grupos se irán desarrollando fundamentalmente con encuentros cada dos semanas, salvo en la primera, en la que habrá 16 partidos y jugarán todos, igual que en la última (21-22 de diciembre). Habrá competición en todas las semanas después, en turnos de cuatro grupos cada una, entre medias. Hay parones de dos semanas en noviembre y febrero por las ventanas de partidos de selecciones para el Mundial de 2023, donde el Unicaja previsiblemente tendrá muchos jugadores.

Fechas

5-6 de octubre: 1er partido de todos los grupos

12-13 de octubre: 2do partido de grupos ABCD

19-20 de octubre: 2do partido de grupos EFGH

26-27 de octubre: 3er partido de grupos ABCD

2-3 noviembre: 3er partido de grupos EFGH

9-10 noviembre: 4o partido de grupos ABCD

16-17 noviembre: 4o partido del grupo EFGH

7-8 diciembre: 5o partido de grupos ABCD

14-15 diciembre: 5o partido del grupo EFGH

21-22 diciembre: 6a ronda de todos los grupos

En las tres primeras semanas de enero (4-5, 11-12 y 18-19) se llevarán a cabo los partidos de Play In y la fase del Top 16 comenzará el 25 de enero con el primer partido y se culminará el 22-23 de marzo, con los partidos de la sexta jornada.

En abril (5-6, 12-13 y 19-20) están programados los play off, mientras que se espera que la Final Four tenga lugar del 13 al 15 de mayo de 2022. Se pretende que esta Final Four se celebre en territorio neutral o, al menos, que no se espere a tener a los cuatro equipos participantes para darle más empaque y enjundia.