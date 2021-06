La decisión de Darius Thompson

Son horas importantes en el desenlace de la operación de Darius Thompson. Con el mercado aún parado, aunque se están dando algunos movimientos importantes en equipos de Euroliga, el Unicaja ha apostado por el estadounidense, que tiene pasaporte italiano. Base y pívot son las posiciones prioritarias a reforzar y en la dirección de juego el elegido es el Tennessee. Las negociaciones están en un compás de espera, a falta de las respuesta del jugador.

El club de Los Guindos le pasó una oferta y la mejoró días después tras la primera impresión de Thompson y su agente. Cierto es que la mejora no es muy grande, pero sí evidencia que el equipo malagueño tiene claro que lo quiere a él. Se trata de una propuesta que se adapta a la situación actual, por lo que no es alta, y teniendo que en cuenta que los contratos más importantes ya están firmados. Y por ahora no hay acuerdo para una renegociación con jugadores como Bouteille, Abromaitis, Suárez, Brizuela o Jaime Fernández, que tienen los emolumentos más altos. En ese sentido, la puerta está algo más que entornada.

Así, Thompson debe decidir en esta semana. Estaba previsto que el Unicaja recibiera una contestación, sea la que fuera, en este jueves, pero no llegó. En esas, los cajistas le han pedido al americano que se aclare antes del lunes. Aunque aún estamos en junio y es pronto y queda suficiente margen de maniobra, también es cierto que no hay tiempo que perder. Ahora es el base el que debe seguir analizando pros y contras. Por un lado, pese al cambio de escenario, el club de Los Guindos sigue aportando sensación de seguridad y él tiene el deseo de recalar en la ACB, consciente del gran trampolín que es. Hay muchos ejemplos que lo evidencian. Sería un buen paso en su carrera tras brillar en Italia.

Por otro lado está que hay ofrecimientos económicos mejores que el malagueño. Tras estar en el segundo quinteto de la Champions League y haber destacado en la Lega está en posición de firmar un buen contrato. De hecho, tiene alguna propuesta de algún club de Eurocup. Y a día de hoy no hay que obviar que la competición de la Euroliga sigue deportivamente por encima de la BCL. Y que también es un buen escaparate. Sobre todo ello debe reflexionar Darius Thompson, del que se debe saber su respuesta pronto. No hay pesimismo, tampoco optimismo, en el Unicaja, a la espera.