Alberto: "Thompson lee muy bien el baloncesto, nos da ese plus de calidad"

El Unicaja avanza en la preparación, a menos de dos semanas para el debut oficial. El partido ante el Estudiantes supone el ecuador competitivo de la pretemporada, con la que Alberto Díaz está contento. "El equipo está bien, tenemos que competir y seguir mejorando que es el objetivo de la pretemporada. Durante los dos primeros partidos es verdad que el equipo ha tenido buena actitud, ha luchado, se ha mostrado intenso, pero no salieron las cosas. A todos nos gusta ganar, pero eran dos grandes equipos. Creo que vamos bien, va mejorando y todos estamos dando un paso adelante", aseguraba al departamento de comunicación del club cajista.

"Ahora es cuando uno valora cuando está bien, cuando está sano y no tiene ningún problema. Uno saborea estos minutos, estas sensaciones que te ayudan a seguir día a día", afirmaba el malagueño, que hablaba de los fichajes: "Muy bien, se nota que están en un proceso de adaptación y hay que tener paciencia. Con su actitud demuestran que tienen deseo, que tienen ganas y que quieren conjuntarse en cada momento con el equipo. La actitud es perfecta".

El base se deshacía en elogios hacia Deon Thompson, que debutará en Getafe con el Unicaja. "Es un jugador veterano que juega muy bien al baloncesto y lee muy bien el baloncesto. Nos aporta ese plus de calidad que el equipo necesita. Nos abre mucho el campo, interiormente es un jugador muy físico. Nos dará mucha polivalencia", decía para hablar sobre Josh Adams, que causó grata impresión en Nerja: "Es un jugador con un talento físico y técnico brutal que nos puede dar un plus en ataque y en defensa, con ese físico. Es una persona que me complementa muy bien, que me ayuda también a mejorar cada día, así que estoy muy contento de estar con él".

Alberto analizaba a los rivales en el torneo madrileño. "Estudiantes siempre se refuerza con jugadores que no son tan conocidos, pero que luego dan un gran nivel. Estará a un nivel alto físico y táctico y tenemos que estar preparados", desgranaba, para pasar al Herbalife Gran Canaria: "Es un equipo con mucha hambre, que ha hecho grandes fichajes, que quiere dar un paso más en la liga. Sabemos que son duros, que van a estar arriba durante el año y es una buena prueba para nosotros".