En Andorra espera al Unicaja un viejo conocido, uno de los héroes de la Eurocup. Dejan Musli está de vuelta en la ACB tras un paso por Alemania y China en el Morabanc, que ya lo quisiera cuando estaba en Málaga. Le está costando al pívot, que se perdió varios encuentros por lesión. Jugó tres partidos de la competición española, en la que promedia seis puntos y tres rebotes. El balcánico salió a rueda de prensa para analizar el duelo frente al equipo malagueño. "Tienen un roster completo, en todas las posiciones dos o tres jugadores. Tienen grandes muy físicos, corren bien... Ellos saben que aquí no es fácil jugar y van a venir preparados 100% para este partido", afirmó.

"La temporada es muy larga, hay muy buenos equipos en Eurocup y en ACB. Tenemos que ir paso a paso e incluso podemos jugar mejor que en los dos últimos partidos", explicó Musli, que está cómodo en el conjunto del Principado: "Me encuentro cómodo. Es la liga donde se juega más rápido del mundo después de la NBA, para mí no es nada nuevo". "Tenemos todo lo que necesitamos y me gusta mucho, disfruto aquí", añadió sobre su adaptación al nuevo entorno.

"Es un equipo complicado, que lleva 10 victorias en los últimos 13 partidos"

También habló para los medios uno de los ayudantes de Ibon Navarro. "Por mucho que otros compañeros den un paso adelante tener jugadores que son duda no es nada buena noticia y menos contra un equipo tanto físico como Unicaja", aseguró David Eudal, que tiene las dudas de Tyson Pérez y Moussa Diagné, mientras añadió: "Nuestra intención es mantener la buena racha pero hay que admitir que es un equipo muy complicado que lleva 10 victorias de los últimos 13 partidos". "Para ganar tendremos que estar muy intensos y muy concentrados los 40 minutos", terminó.