El ex cajista Dejan Musli no jugará la fase final de la ACB

El pívot serbio del BC MoraBanc Andorra Dejan Musli no jugará la fase final de la ACB que se disputará en Valencia por una lesión de rodilla, informó el club. El ex jugador del Unicaja, aunque ha sido tratado estos días, no ha superado sus molestias de rodilla y los servicios médicos del club han decidido que no podrá ayudar al equipo en la fase final. El jugador serbio ya ha abandonado la concentración del equipo para viajar al Principado de Andorra.

El juego interior del BC MoraBanc Andorra para la fase final se queda sólo con Nacho Llovet y el recién llegado Tunde, que sustituyó al lesionado Moussa Diagne. Además, al ala pívot Tyson Pérez le tocará jugar más de cinco que de cuatro y también el alero norteamericano David Walker ayudará en la posición de ala-pívot en más de una ocasión. Dejan Musli cierra la temporada con una aportación de 9.5 puntos en 18 minutos en los 17 partidos jugados en la liga, con 5.7 rebotes y 10.6 de valoración.