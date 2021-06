Thompson, Thomas y Abromaitis disfrutan del mar de Málaga en barco

Ya iniciaron sus vacaciones los jugadores del Unicaja una vez terminada la temporada, aunque algunos permanecieron en Málaga. Es el caso de los tres estadounidenses de la última plantilla, que disfrutan de los atractivos turísticos de la provincia en esta época. Deon Thompson, Malcolm Thomas y Tim Abromaitis, con sus respectivas parejas, dieron un paseo en barco por el mar malagueño. Dio constancia de ello el primero de ellos en redes sociales, donde ha sido un gran embajador de la tierra en estos dos años como cajista.

No seguirá en el equipo malagueño Thompson, que es el primero de los integrantes del plantel que ya tiene nuevo destino. Firmó por los Leones de Ponce de Costa Rica, el décimo país en el que jugará en su carrera, aunque antes tuvo una elegante despedida. Tiene una estrecha relación con Thomas, que tampoco continuará, con el que ha compartido tiempo en estos meses. Ambos coincidieron en una Summer League de la NBA con los Chicago Bulls. El que tiene garantizada su continuidad, salvo cambio de panorama, es Abromaitis, al que le queda un año más de contrato.

The waves of the sea help me get back to me. Málaga, Spain summer vibes! 🇪🇸⛵️🌞 pic.twitter.com/1imikivWdW