"Hay deseo y corazón"

Denotaba felicidad el rostro de Luis Casimiro, sabedor de que el Unicaja saltó la primera trampa del curso. Un inicio de alta dificultad. "Teniendo en cuenta que jugamos contra el equipo más anotador, que mejor recupera y el mejor en el rebote ofensivo creo que estuvimos muy bien de energía e intensidad defensiva durante todo el partido. Tuvimos un caudal anotador increíble en el primer tiempo. Los tiros librados nos podían haber dado oxígeno, pero no entraron. Contento porque no es fácil cerrar ningún partido en la liga", comenzó el técnico.

No le preocupa demasiado no haberle puesto el clavo antes al partido. "Es un gran equipo, tira de tres puntos y cogen una racha anotadora, nosotros fallamos los tiros para irnos. Lo tuvimos controlado y tuvimos sangre fría. Son buen equipo, con muchas virtudes como es el físico", explicó él, buen conocedor de un equipo que entrenaba, en su mayoría, hasta junio: "Son el mejor rebote de ataque de la liga, cogen una media de 15 rebotres por partido y los dejamos en 12. Estuvimos bien, pero lo dominamos mejor en el segundo tiempo. Que no pudieran correr era una de las claves, también del rebote ofensivo. En el primer tiempo vivieron de eso, es una virtud que tienen. Después tuvimos la dureza para jugar con cabeza".

Las asistencias de Milosavljevic me hacen feliz, es el Dragan que necesitamos y confiamos en él

Una de las señas de este Unicaja es su amplio fondo de armario. "El que más juega es 25 [Jaime], que está bien. Busco en qué momento utilizar a cada uno. Shermadini fue un bastión ahí dentro y nos mantuvo. Estamos repartiendo bien, tenemos margen de mejora", reconoció el técnico verde, que dio un apunte importante: "Jaime el día del Real Madrid no estuvo muy lúcido y el equipo competió. Contra Skyliners tampoco brilló. No vamos a tener dependencia de nadie, solo del equipo".

El club de Los Guindos dibujó unos espléndidos 20 minutos, que puede ser buen espejo de lo que el entrenador anhela. "Está claro que el ritmo y la energía es la que queremos, tuvimos un caudal anotador muy grande. Ojalá mantuviéramos esos porcentajes. En la segunda mitad hicimos buenos tiros, pero no entraron. A nivel de corazón y deseo sí. El equipo tiene muy buena química y esa es la idea. Son cosas extras que te dan un valor en los momentos difíciles", explicó.

Insistió Casimiro en buscar los momentos clave de cada jugador en el partido. De momento, el manchego está sabiendo tocar las teclas. "En el baloncesto de hoy en día es anecdótico quien abre el partido, hay que buscar quien está más metido. La aportación del banquillo es importante, que puedan dar minutos de garantía. A un entrenador le gusta, intento fomentar el espíritu de equipo. Quiero que estén implicados, como ahora están", dijo para hablar de Milosavljevic, uno de los m´ñas beneficiados desde su llegada: "Intento ser justo con el trabajo, él está haciendo un gran trabajo. Se esfuerza todos los días, tiene muchos intangibles y va aportando más al equipo. Ayer también dio asistencias, esta es su mejora. Es un increíble penetrador porque tiene unas piernas fabulosas. Hablé con él porque puede romper y asistir. Es el Dragan que necesitamos, confiamos en él. Va a mejorar en esa lectura. Esas asistencias me hacen muy feliz".

Hasta ayer, el Unicaja era uno de los peores equipos en el tiro de dos puntos, con un porcentaje algo superior al 50%. Ante el Gran Canaria firmaron un notable 70%. Sacó el bisturí el técnico cajista. "Cuando todos los equipos pasen por Tavares [en referencia al partido de la semana anterior frente al Real Madrid], veremos. Cuanto mejores porcentajes tengamos de tres y nivelemos con el tiro de dos, tendremos equilibrio. Hicimos buen uso de la línea de tres puntos y subimos ese porcentaje de tiro de dos porque por su estructura de defensa nos permitía meter más balones dentro", terminó.