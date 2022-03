En directo, Filou Oostende-Unicaja

07:41 Francis Alonso recorta (42-41).

08:07 Randolph sigue machacando. Lleva 20 puntos ya (42-38).

Tercer cuarto

00:00 Llueve menos. Canasta sobre la bocina de Brizuela tras gran pase de Alberto Díaz (39-38).

00:17 Abromaitis recorta (39-35).

03:27 Sufre el Unicaja pero se mantiene en el partido (38-33).

05:05 Reacción cajista. Parcial de 3-13 y tiempo muerto de Gjergja.

08:05 Se dispara el Oostende (30-17).

Segundo cuarto

00:00 Mal primer cuarto, muchos puntos concedidos y espeso el Unicaja (25-17).

00:48 Histórico debut de Mario Saint-Supéry con la camiseta del Unicaja (24-17).

Somebody tell @UnicajaCB they are allowed to score without it being a highlight play 🤷‍♂️ #BasketballCL #RoadToBilbao pic.twitter.com/bpqFq7DBBJ — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 16, 2022

01:31 Randolph hace daño (22-17).

02:11 Canasta de Alonso (19-17).

04:01 Triple de Randolph (17-15).

04:44 Triple de Francis Alonso (12-13).

05:05 Matazo y adicional para Nzosa (9-10).

06:38 Triple de Francis Alonso (7-8).

08:38 Triple de Djordjevic (3-1) y responde Kravic con dos canastas (3-5).

09:38 Tiros libres de Francis Alonso (0-1).

Primer cuarto

Quinteto inicial: Díaz-Alonso-Abromaitis-Nzosa-Kravic

Menos de una hora para que comience el partido del Unicaja en Oostende, clave para sellar el primer puesto del grupo K de la Basketball Champions League

La Previa

El Unicaja va atravesando líneas rojas en la ACB para encontrarse en una situación insospechada e inédita desde hace 30 años. Hasta ahí cae el equipo malagueño en una deriva que tiene un punto discordante con esta Basketball Champions League. No se sabe ahora mismo si es un engorro o un oasis. Con ese consciente paso atrás dado por el club con la nueva dirección cuando se decidió abandonar el sueño de regresar a la Euroliga (se verbalizó y se ejecutó, ya antes se veía algo oscuro) y se introdujo en una competición más corta y más asequible. Una de las razones era reducir desgaste para poner las papas en el fuego casero. Ya se puede decir que para ese propósito no ha sido productivo, ha tenido un efecto perverso. Pero queda un resquicio para que la temporada no sea una ruina absoluta con las ventanas que se han ido abriendo.

El Unicaja (20:00 horas, Andalucía TV y DAZN) se juega en el Versluys|Dôme de Oostende, ciudad costera de 75.000 habitantes, situada en Flandes y bañada por el Mar del Norte, cómo será su futuro europeo. Hay tres escenarios, básicamente. El equipo de Ibon Navarro será primero matemáticamente, con el factor cancha en cuartos como premio aparejado, si gana. Si pierde por menos de 25 puntos estará clasificado, aunque a expensas del Oostende-Cluj de la última semana para saber en qué puesto. Si pierde por más de 25, no será primero y su clasificación dependerá del resultado entre belgas y rumano, pudiendo ser eliminado.

El Unicaja viajó en circunstancias adversas a Bélgica. No tiene a Jaime Fernández desde hace casi dos meses, perdió a Axel Bouteille antes de jugar en Gran Canaria y Matt Mooney se torció el tobillo en el entrenamiento del lunes. Alberto Díaz está cargado físicamente y el juego exterior se limita al pelirrojo, Darío Brizuela, Francis Alonso y el jovencísimo canterano de 15 años Mario Saint-Supéry, convocado por si tiene que echar una mano en Bélgica. Por dentro está al equipo al completo. Seguramente la tendencia será hacer quintetos altos para meter jugadores en dinámica y no sobrecargar.

El Oostende aún no está eliminado, aunque debe ganar ampliamente a Unicaja y Cluj para tener alguna opción. Dominador en Bélgica en la última década (10 ligas y siete copas en 10 años), el domingo pasado perdió la final copera ante el Limburg (79-73), un palo para un equipo que no había catado la derrota apenas en toda la temporada doméstica. En Málaga el Unicaja les contuvo bien y dejó en 59 puntos a los contrarios. Defensivamente, el equipo malagueño está siendo solvente (sólo 68 puntos recibidos por partido, el mejor de la competición) en la BCL. Por ahí irá la suerte del partido. El nivel es inferior a la ACB y se puede ganar confianza para también en la ACB crecer. Conviven la preocupación máxima y un atajo para pelear un título. Aunque para ello habría que mejorar muchísimo para ser competitivo en mes y medio en Bilbao. La llamada de la Final Four en tierras vizcaínas es sugerente, por más que la casa esté ardiendo.