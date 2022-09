En directo, Sporting-Unicaja

El partido se retrasa hasta las 21:15 horas. La compañía aérea extravió las maletas en el viaje. Han llegado a Lisboa hace poco y el partido se dilató media hora más para que dé tiempo a que el equipo malagueño luzca la nueva indumentaria.

🚨¡Última hora! El partido de Lisboa se va a retrasar media hora➡️ Comenzará a las 21:00 horas🏆 Semis II Torneo Internacional de #Lisboa 🆚 @Sporting_CP 📌 Pavilhao Joao Rocha📺 https://t.co/jsckbLi5Kf (Regístrate)💚💜 #YoSoyDelUnicaja #Pretemporada pic.twitter.com/BrKx8iS3QX — UnicajaCB (@unicajaCB) September 3, 2022

El Unicaja juega en Lisboa su primer partido a puerta abierta de la pretemporada. Aún con siete jugadores profesionales sólo por la presencia de cinco internacionales (Ejim regresó este viernes), el equipo de Ibon Navarro intenta rodarse con el objetivo de llegar a punto para la fase previa de la BCL, primer punto de no retorno de la temporada. El encuentro ante el Sporting de Portugal es el primero en el que se estrena también la nueva equipación, con motivos históricos. Por aquí contamos todo lo que suceda en el partido desde las 20:30 horas.

La previa

No es Portugal un país de honda tradición baloncestística, aunque los vecinos van dando pasos importantes en su crecimiento. Lo hace también en otros deportes, como el balonmano. No anduvo lejos de jugar este Eurobásket. Neemias Queta es compañero de Domas Sabonis en Sacramento y estuvo en Fuengirola este verano, por ejemplo, trabajando con la expedición NBA en la Costa del Sol. Sus clubes participan en la fase previa de la BCL, ha habido el impulso que ha llegado con la entrada a saco de los futboleros, las selecciones inferiores asoman ya en los Europeos A de cada edad (las chicas llegaron a semifinales en el último sub 16)...

Hasta Portugal se desplaza el Unicaja para jugar los primeros partidos con público de la pretemporada tras el de entrenamiento ante el Covirán del pasado sábado. Un torneo en el que está el Sporting de Portugal, rival este sábado (20:30 horas), el Benfica y el Coosur Betis de Luis Casimiro, Yannick Nzosa, Pepe Pozas y Pablo Almazán, que disputan la otra semifinal. Este domingo habrá una segunda prueba, con rival cambiante según se gane o se pierda.

Es complicado vaticinar el estado de integración del equipo de Ibon Navarro. Hay cinco jugadores aún fuera con sus selecciones (Ejim llegó ya a Málaga pero no viajó) y con siete jugadores más los canteranos se intenta construir algo, algunas sociedades o conexiones, algo complicado cuando sólo hay un jugador (Barreiro) que jugó la temporada pasada en Málaga. Sí vistió Will Thomas la camiseta cajista con anterioridad, como Lima y Ejim, pero el que viaja a Lisboa, antes de recuperar a Díaz y Brizuela, es literalmente un equipo nuevo.

El Sporting es un club cuya sección de baloncesto desapareció en 1995 (creada en 1927) y fue recuperada en 2018. En la temporada 2020/21 hizo un doblete Copa-Liga, lo que le permitió jugar la fase previa de la BCL la temporada anterior, donde cayó ante el Igokea. Se reenganchó a la FIBA Europe Cup, donde perdió ya en las eliminatorias ante el posterior campeón, el Bahcesehir. Se rindió ante el Oporto en los play off locales. La rivalidad entre los clubes de fútbol supone que entra dinero y que va subiendo el nivel. Llegan americanos y balcánicos y el equipo está al completo, lo que propicia que no sea descartable una derrota cajista, algo que en condiciones normales sería mucho más complicado. Ahora lo básico es conjuntar y que los jugadores cojan ritmo competitivo, el resultado es lo de menos. Puede ser un equipo de nivel parecido al que se puede encontrar en la fase previa de la BCL, primer punto de no retorno de la temporada. Tiene cinco americanos en sus filas. 24 horas después habrá otro test más. Serán los primeros bocetos de un equipo que tiene su primer día D el próximo 23 de septiembre. Hasta entonces, se trata de ensamblar.