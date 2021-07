En directo, sorteo de la Basketball Champions League

La Basketball Champions League, la nueva competición europea en la que intervendrá el Unicaja la próxima temporada 2021/22 celebra este miércoles su sorteo. Desde las 11:00 horas, el sorteo se puede ver en directo.

Con el criterio básico del ranking de los equipos según su presencia en la Champions en los últimos tres años se elaboraron los bombos. Equipos del mismo país no pueden estar en el mismo grupo, por lo que el Unicaja evitará en la primera fase a Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos y BAXI Manresa. El Unicaja, sin resultados en la competición ha sido encuadrado en el bombo 3, por lo que en la primera fase (ocho grupos de cuatro) evitará a BAXI Manresa, Darussafaka Tekfen, Galatatasay, MHP Riesen Ludswisburg, Rytas Vilnius, Tofas Bursa, y VEF Riga. Pueden caer grupos con cierta complicación. En el bombo 1 están AEK, Hapoel Jerusalén o Nizhny Novgorod y en el 2 Besiktas, Sassari o Pinar Karsikaya.

Esta es la composición de los bombos:

Bombo 1

AEK Atenas, ERA Nymburk, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalén, Hereda San Pablo de Burgos, Lenovo Tenerife, Nizhny Novgorod y SIG Estrasburgo.

Bombo 2

Besiktas, Dinamo Sassari, Falco Szombathely, Filou Oostende, Happy Casa Brindisi, Dijon, PAOK Salónica y Pinar Karsiyaka

Bombo 3

BAXI Manresa, Darussafaka Tekfen, Galatatasay, MHP Riesen Ludswisburg, Rytas Vilnius, Tofas Bursa, Unicaja y VEDF Riga.

Bombo 4

EWE Oldenburg Basket, Igokea, Stal Ostrow Wielkopolski y Lavrio más los cuatro equipos se clasificarán a través de la fase previa.

El formato de la BLC es el siguiente. La fase de temporada regular estará compuesta por 32 clubes, 28 directamente clasificados, entre ellos el Unicaja en virtud del acuerdo firmado y que en temporadas venideras está sujeto a que el equipo quede en posiciones en la ACB, y cuatro que avancen de las rondas clasificatorias.

Los equipos se dividirán en ocho grupos de cuatro clubes cada uno, y jugarán en un sistema de todos contra todos, en casa y fuera, de octubre a diciembre. Los equipos en primer lugar de cada grupo se clasificarán directamente para la fase de octavos de final, el Top 16. Los equipos en segundo y tercer lugar se enfrentarán en un Play In para clasificar a los octavos de final.

La fase de Play In estará compuesta por 16 clubes; los equipos en segundo y tercer lugar de los ocho grupos de la temporada regular. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres durante el mes de enero, con la ventaja de jugar en casa para los equipos que acabaron en segundo lugar. Los equipos se cruzarán de la siguiente manera (A2 vs B3, B2 vs A3, C2 vs D3, D2 vs C3, E2 vs F3, F2 vs E3, G2 vs H3, H2 vs G3), en ocho duelos al mejor de dos partidos. La ventaja de cancha es para los equipos que acabaron en segundo lugar.

Los ocho ganadores del Play In se unirán a los ocho ganadores del grupo de la temporada regular, ya clasificados, en los octavos de final. La fase de octavos de final estará compuesta por 16 clubes, los ocho primeros clasificados procedentes de la temporada regular y los ocho ganadores de la fase Play In. Se dividirán en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno y jugarán en un sistema de todos contra todos, en casa y fuera, desde finales de enero hasta marzo.

Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final. La fase de cuartos de final estará compuesta por ocho clubes, los dos primeros equipos de cada grupo de octavos de final. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres partidos durante el mes de abril, con la ventaja de jugar en casa para los primeros clasificados. Los cuatro ganadores se clasificarán para la Final Four. Los cuatro equipos clasificados jugarán durante un fin de semana de mayo, con las semifinales el viernes y las finales el domingo.

La temporada regular está programada para comenzar el 5 y 6 de octubre. Los partidos tienen lugar los martes y miércoles, aunque es posible que algunos partidos se jueguen los lunes. Las grupos se irán desarrollando fundamentalmente con encuentros cada dos semanas, salvo en la primera, en la que habrá 16 partidos y jugarán todos, igual que en la última (21-22 de diciembre). Habrá competición en todas las semanas después, en turnos de cuatro grupos cada una, entre medias. Hay parones de dos semanas en noviembre y febrero por las ventanas de partidos de selecciones para el Mundial de 2023, donde el Unicaja previsiblemente tendrá muchos jugadores.