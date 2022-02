Directo: Unicaja-Filou Oostende

¡Sigue el partido en directo aquí!

Previa

Quizá tarde, pero ha habido agitación en el Unicaja. Obligados por la fea lesión de Micheal Eric, pero también porque era obligado agitar el vestuario, cambiar la atmósfera. Está apartado Norris Cole, han llegado Matt Mooney y Dejan Kravic. Aire fresco, mentes limpias, no contaminadas por la peligrosa deriva actual que arrastra el equipo de Katsikaris. Es un razonamiento lógico, después de los fichajes, darle un margen de confianza al técnico griego. La idea es que acabe la temporada, tiene otro año más de contrato, pero si la sangría continúa sería irremediable cortar por el eslabón más débil.

La corta fase del Round of 16 no admite más margen de error después de perder contra el Cluj en el estreno en casa. El asimétrico calendario (después vienen tres partidos seguidos fuera para jugar el último en casa) después de que no se tuviera en cuenta desde la BCL que el Carpena estaba ocupado en una de las semanas hace que el partido de esta noche se más capital aún. Hay quien puede plantearse que mejor tirar la competición europea y centrarse en salvar la temporada ACB con cierta tranquilidad. Sería un craso error. Nunca se sabe cuándo se puede encontrar ese punto de apoyo, ese cambio en la dinámica, para hacer pie y subir de nuevo. Hay, no se debe olvidar, un buen botín si se avanza. El Cluj ya dio una buena cura de humildad hace una semana en el Carpena, en este punto de la competición hay que mentalizarse para un duro en cualquier escenario. Se han perdido tres de los cuatro últimos partidos en la BCL y se ha debido ir ese comprensible complejo de superioridad existente en el entorno al llegar a una competición de menor nivel que Euroliga y Eurocup.

Y hay que respetar al Filou Oostende. En estas páginas, Jean-Marc Jaumin disecciona a sus paisanos. Jaumin, precisamente, vino a Málaga meses después de jugar dos buenos partidos con el Oostende en la Korac de 1998/99. Su nombre quedó en la agenda de Juanma Rodríguez, que lo fichó el verano posterior y formó parte del equipo que jugó dos finales de Korac. El Oostende sobrevivió en un grupo con Tofas Bursa y Estrasburgo, equipos a los que no extrañaría ver más adelante, y salvó con factor cancha adverso una eliminatoria ante los bosnios del Igokea. Está invicto en la Liga de Bélgica, que domina durante la última década, bajo las riendas de Dario Gjergja, un técnico interesante e hijo de un mito del baloncesto yugoslavo y croata, Josip Gjergja. Tienes americanos interesantes y también jugadores jóvenes belgas pujantes. Anotadores (84 puntos por partido, cuartos de la BCL), el equipo con mejor porcentaje de triples de la competición (casi 42%), el Unicaja está alertado de lo que tiene enfrente. Hay ganas de ver a Kravic y Mooney, pero el peso lo deben llevar quienes ya estaban en Málaga, quienes han metido al equipo en esta situación. Aire fresco y momento propicio y urgente para voltear la situación.