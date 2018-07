El disparo alto para contratar al base

Se ha dicho y escrito hasta la saciedad. La posición de base es esencial en el próximo proyecto del Unicaja. Aunque ya está Alberto Díaz y en breve se comunicará la incorporación de Jaime Fernández, que puede jugar ahí, queda una pieza desequilibrante en el entramado exterior. La última, la que abrillante.

Puede parece el nombre de Brian Roberts algo menor. Sus números no deslumbran. Pero sus compañeros en el Olympiacos hablan maravillas de su profesionalidad y de su capacidad defensiva. Es por ello que ha despertado interés entre equipos de la clase media de la Euroliga. Según Eurohoops, Zalgiris, Efes y Maccabi habían preguntado por él. Como se informó ayer, el Unicaja presentó a sus agentes, de U1st, una oferta por Roberts. Una buena proposición, a entender. Pese a que en diciembre cumplirá 33 años, se le ve como un jugador con las tablas necesarias para llevar al equipo. Es verdad que alguna experiencia anterior con bases americanos veteranos, caso de Lafayette o DeMarcus Nelson, no salió bien. Pero tampoco la de McCallum el año pasado con uno joven... No hay regla matemática. El periódico lituano 24sek confirmaba que el Zalgiris competía por el jugador, pero que sus pretensiones económicas excedían a lo que puede pagar el equipo lituano. Una buena señal que Jasikevicius se interese por él. No obstante, si los clubes de Euroliga van en serio a por él es difícil competir.

El mercado de bases de calidad se cotiza caro. Es cierto que hay variedad, también con algunos jugadores con pasaporte, pero la condición de extracomunitario de Roberts da también una pista de que el Unicaja ve bien gastar ahí esa bala. La del cinco, o cuatro y medio, que completara la plantilla debería ser europeo o cotonou. En cualquier caso, con los movimientos de Wiltjer y Jaime Fernández hay más tranquilidad para culminar la plantilla.