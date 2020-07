Doble recompensa para la tenacidad de Granger

Jayson Granger recibió el Premio Endesa 2020 de manos de José Bogas, Consejero Delegado de Endesa, en un acto en la nueva Oficina Comercial de la compañía en Madrid. El base uruguayo ha superado una grave lesión para volver a jugar en la Fase Final y proclamarse campeón de la ACB con el Baskonia. Un galardón que busca reconocer al jugador de la Liga Endesa que mejor sabe aprovechar la energía para sacar el máximo partido, combinando los valores de actitud, liderazgo, eficacia, generosidad y entrega.

Granger ha demostrado todos esos valores y un gran espíritu de superación sobreponiéndose a graves lesiones en los últimos años, la última en el primer minuto de la primera jornada de la Liga Endesa 2019/20: rotura del tendón de Aquiles que presumiblemente acababa con su temporada. No obstante, el parón en la competición por la pandemia le ofreció una oportunidad de recuperación y regreso, uniéndose de nuevo al Baskonia para preparar la fase final de la ACB en Valencia. El 17 de junio, 264 días después de su gravísima lesión, el uruguayo volvió a pisar una cancha de baloncesto y tuvo un rendimiento destacado en el equipo durante el último tramo, contribuyendo a que el Baskonia conquistara su primer título liguero en 10 años.

"Este premio es algo que no esperaba, pero es un regalo a todo el esfuerzo, a todo el trabajo y las horas que he puesto durante tantos meses y al sacrificio que tuve que hacer para poder llegar a esta fase excepcional. Que te reconozcan así es algo muy lindo y se lo agradezco muchísimo a toda la gente de Endesa", afirmaba el ex jugador del Unicaja, que hablaba del dulce final de temporada: "La temporada no podía terminar mejor. Después de romperme el tendón de Aquiles en el primer minuto del primer partido, no se me había pasado por la cabeza volver a jugar esta temporada. Después aparece el COVID-19 y esto me da una segunda oportunidad para volver a disfrutar de este deporte que tanto quiero".

Un premio para la tenacidad de Jayson Granger. "Incluso cuando los médicos no tenían mucha fe de que pudiera llegar a esta fase... en los últimos dos, tres meses fue cuando puse una marcha más, me exigí un poquito más para poder estar aunque fueran unos minutos con mis compañeros y ayudar en lo que pudiese. Así que fue la guinda del pastel más rico del mundo", terminaba.