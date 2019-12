Sensacional Domas Sabonis, que corta la racha histórica de los Lakers de LeBron James

Noche grande para Domas Sabonis, uno de los grandes protagonistas del día en la NBA. Sensacional partido del canterano del Unicaja, que sirvió a los Pacers para ganar a uno de los mejores equipos de la liga, los Lakers (105-102). En el Bankers Life Fieldhouse, donde la franquicia angelina no gana desde 2013, se cortó una racha de 14 triunfos a domicilio, tercera mejor marca histórica para LeBron Jmes y compañía. En Indiana se acabó el estimulante reto de superar los 16 de los Lakers de Wilt Chamberlain.

El lituano de Torremolinos sigue a lo suyo, con su decimotercer doble doble consecutivo. Hasta la vuelta de Oladipo, es un pilar básico para Nate McMillan. Junto a Malcolm Brogdon, los dos líderes del equipo. Se salió frente a los de Vogel, para los que fue indetectable. En 35 minutos en pista se fue hasta los 26 puntos (9/13 en tiros de dos, 1/2 en triples y 5/8 en tiros libres), 10 rebotes y cuatro asistencias. Su impacto en pista (+13) habla bien de la importancia de Domas en el duelo. Aguantaron los Lakers, sin Anthony Davis ni Kyle Kuzma, pero ni un buen LeBron (20+9+9) pudo con los Pacers.

Los de Indiana afianzan su sexta posición en el Este, con un balance de 19 victorias y nueve derrotas. Ya le sacan cuatro partidos a los Brooklyn Nets,sus inmediatos perseguidores. Una notable temporada del equipo de Sabonis, que está firmando su mejor temporada en la NBA. Y venía de estar en el debate por el mejor sexto hombre. Tras la salida de Thaddeus Young pasó a titular y promedia 18 puntos, 13.3 rebotes y 3.8 asistencias por noche. En la madrugada del jueves al viernes se verá las caras con los Sacramento Kings.

💪 @Dsabonis11 (26 PTS, 10 REB) notches his 13th straight double-double to fuel the @Pacers win vs. LAL! #IndianaStyle pic.twitter.com/agjWAX0Pce