Domas Sabonis continúa al alza

Nueva victoria y actuación destacada para Domas Sabonis, que continúa con la flecha hacia arriba. Los Pacers se impusieron a los Grizzlies (126-114) y sumaron su décima victoria en esta temporada NBA. En los últimos 10 partidos cayeron siete de ellas, de mucho valor teniendo en cuenta la baja de muchos de sus pilares. Anoche volvió Malcolm Brogdon, que está teniendo mucho protagonismo por la ausencia de Víctor Oladipo, el jugador franquicia de los de Indiana, que ya son sextos en la conferencia Este.

El lituano de Torremolinos volvió a firmar otro doble doble y van... 33 minutos en pista, salió de titular junto a Myles Turner, para 13 puntos, 13 rebotes y seis asistencias. Otra madrugada con mucho impacto en un partido que estaba encarrilado en el descanso. Los de Memphis maquillaron en el último cuarto. El canterano del Unicaja promedia en esta temporada grandes números tras firmar un contrato con cifras de hombre muy importante. 18.6 puntos, 13.4 rebotes y 3.8 asistencias en 34 minutos cada noche. Su próximo partido es frente a los Utah Jazz en la madrugada del miércoles al jueves, a las 1:00 hora española.

Over two defenders 😏@Dsabonis11 is back on the double-double train 🚂 pic.twitter.com/P1e8ZwQDZX