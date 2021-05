Domas Sabonis elimina a los Hornets y se cita con los Wizards

Los Indiana Pacers ganaron con contundencia por 144-117 a los Charlotte Hornets en el primer partido del torneo de play in del play off de la Conferencia Este con una destacada presentación del alero canadiense Oshae Brissett, que aportó 23 puntos. Brissett encabezó la lista de ocho jugadores de los Pacers que terminaron con aciertos de dos dígitos. Gran partido de Domas Sabonis, que terminó con 14 puntos, 21 rebotes y nueve asistencias, volviendo a ser capital para su equipo, pese a no disputar el último cuarto. El alero Doug McDermott llegó a los 21 puntos, incluidos cuatro triples, y acabó como segundo máximo anotador de los Pacers.

Los Pacers, que tuvieron la ventaja de campo como novenos clasificados al concluir la temporada regular, lucharán ahora por el octavo puesto del play off que definirán en el partido de visitantes que jugarán en la madrugada del jueves al viernes contra los Washington Wizards, que cayeron en el primer duelo frente a los Boston Celtics (118-100). Soberbio Jayson Tatum com 50 puntos. Los de Indiana buscarán llegar por sexta vez consecutiva al play off en la Conferencia Este.

Sabonis y McDermott anotaron 16 de sus 21 puntos en el primer cuarto y los Pacers rompieron la peor racha de nueve derrotas de la franquicia en la postemporada. La victoria fue la primera de Indiana en el play off desde que se impusieron a los Cleveland Cavaliers en abril del 2018, y la consiguieron a pesar de la baja de su escolta titular, Caris LeVert, sometido a los protocolos de salud y seguridad de la liga.

En cuanto a los bases, TJ McConnell aportó 17 puntos, mientras que Malcolm Brodgdon, que volvió con el equipo, también destacó al conseguir 16 puntos y ocho asistencias. Otros dos suplentes, el escolta Kelan Martin y el pívot georgiano Goga Bitadze, también destacaron en la gran labor ofensiva con los Pacers al anotar 14 puntos cada uno. Bitadze acabó con un doble doble al capturar 10 rebotes.

Los Pacers, que han ganado cuatro de sus últimos seis partidos, anotaron 16 de 35 en triples y tuvieron un 55 por ciento en los tiros de campo. El banquillo de los Pacers aportó 58 puntos por 56 que anotaron los reservas de los Hornets, que tuvieron al alero Miles Bridges como su líder anotador al aportar 23 puntos, con ocho rebotes y cuatro asistencias. Pero el equipo de Charlotte, que tuvo el pívot Cody Zeller como su segundo mejor anotador al anotar 17 tantos, capturó cinco rebotes y recuperó cuatro balones, no encontró su mejor inspiración anotadora en los tiros desde fuera del perímetro y ahí acabaron sus posibilidades de triunfo.

El escolta Terry Rozier, jugador clave de los Hornets con los triples, falló los nueve intentos que tuvo y acabó con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, que no evitaron la derrota y la eliminación de los Hornets, que siguen sin tener éxito en la lucha por estar en la postemporada después de acabar la competición con la sexta derrota consecutiva. El base novato LaMelo Ball acabó su primer año en la NBA con 14 puntos y cuatro asistencias, pero dio su peor imagen anotadora al fallar 10 de 14 tiros de campo, incluidos cuatro de seis intentos desde fuera del perímetro, en su debut en la postemporada.

Domas: "Siento que todo el mundo tiene confianza"

Domas Sabonis hablaba después cómo está viviendo este papel de estrella en los Pacers. "A veces las defensas me lanzan cosas diferentes. Solo estoy tratando de que mis muchachos se vean abiertos. A veces, si retroceden, es cuando tengo que ser más agresivo y poner algo de anotación en mis hombros", aseguraba el canterano del Unicaja, que está haciendo una temporada de mucho calibre: "Siento que hemos estado jugando mejor este mes como equipo. La pelota se ha estado moviendo, todos lo están sintiendo. Siento que todo el mundo tiene confianza. Es el más alto de todo el año. Obviamente, nos hubiera gustado tenerlo antes. Este es el momento perfecto para nosotros. Es un partido, cualquier cosa puede pasar. Simplemente saldremos, seguiremos jugando en equipo y esperamos conseguir esta victoria". Si ganan a los Wizards se medirán a los Sixers.