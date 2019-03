Domas se luce en la paliza a los Nuggets

Gran noche de Domas en la NBA. El lituano de Torremolinos contribuyó con una gran actuación para la amplia victoria de los Pacers frente a los Nuggets en el Bankers Life Fieldhouse (124-88). Un partido importante para los de Indiana, que acumulaban cuatro derrotas seguidas a domicilio. Brilló el canterano del Unicaja, que firmó un doble doble. 15 puntos (7/13 en tiros), 13 rebotes y cuatro asistencias en 23 minutos en pista. Producción altísima y un fuerte impacto en el duelo, con un +26 durante su tiempo en el parqué para su equipo.

No obstante, los focos los acaparó Bojan Bogdanovic, que estuvo sobresaliente con 35 puntos. El croata fue uno de los que dio un paso adelante tras la lesión de Victor Oladipo, jugador franquicia para McMillan. Así, los Pacers afianzan la cuarta posición del Este con un balance de 45 victorias y 29 derrotas. Les persiguen los Boston Celtics, con 43-31. Ambos aún tienen que verse dos veces las caras, siendo el sábado la próxima. Antes se medirán a Oklahoma, ambos choques fuera de casa. Da alcance de la gran temporada que está haciendo el equipo de Domas, que ya tiene el play off matemáticamente asegurado.

Una campaña de consagración para el pequeño de los Sabonis en la mejor liga del mundo. Sus medias son de 14.1 puntos, 9.2 capturas y 2.8 asistencias, con buenos porcentajes además. Hay margen de mejora en el tiro libre (72%), pero la línea que explora el interior en su juego es ascendente. Su mejora desde la llegada a la liga es sideral.

Domas throws down. He's got a double-double of 11p/10r. pic.twitter.com/DY5dX8Gvhz