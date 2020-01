Domas pica billete en una noche especial

La pasada madrugada fue una noche muy especial en Indiana por la vuelta de Victor Oladipo, que no jugaba desde la temporada pasada. Regresó tras superar una dura lesión el jugador franquicia de los Pacers y lo hizo a lo grande. Se creó el mejor escenario posible y el destino brindó una alegría. El estadounidense forzó la prórroga ante los Chicago Bulls con un triple lejano y su equipo terminó ganando el partido (115-106). Marchan quintos en la Conferencia Oeste y su vuelta dispara las expectativas para poder luchar de tú a tú con Sixers, Raptors, Heat o Boston. Los Bucks de Antetokounmpo marchan varios peldaños por encima. La estrella, con la restricción lógica a 21 minutos, terminó en nueve puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Los números, en su situación, no son una prioridad ahora.

Picó billete Domas Sabonis, con un nuevo doble doble. Es el trigésimo séptimo de la temporada y, a buen segundo, no será el último. También superó ya la barrera del triple doble en un par de ocasiones. El canterano del Unicaja acabó con 15 puntos, 11 capturas y cinco pases de canasta. Los focos también fueron para TJ Warren (25 puntos) y Malcolm Brogdon. Sigue acumulando méritos el lituano de Torremolinos, que este viernes conocerá si juega el All Star de Chicago en unas semanas. No saldrá como titular seguro, pero lucha por un hueco entre los suplentes. Hay tres billetes para las posiciones interiores, donde está la dura competencia de jugadores como Jimmy Butler, Khris Middleton o Bam Adebayo. Pero también hay dos wild cards. Tiene serias opciones al haber sido el líder de unos Pacers con gran rendimiento, cuenta con esa doble baza.

Se alegraba después por la vuelta de Oladipo, con el que llegó desde los Thunder en el traspaso de Paul George y con el que comparte una buena amistad. "Cuando lo tiró [en referencia al triple que forzó la prórroga], sabía que estaba entrando. Había fallado los otros, pero pensé que este era el que entraba y lo cobró. Fue increíble. Se lo merece. Ha estado trabajando duro sólo para volver", aseguraba el ala-pívot. "Siento que acabo de correr un maratón. Estoy agradecido por las personas que no ves, todas esas personas que hacen las pequeñas cosas. Trajeron una sonrisa y energía todos los días cuando no estaba jugando que era contagioso. No podría estar deprimido por estar cerca de estas personas. Los tiempos difíciles no duran, la gente dura sí. He trabajado muy duro. Estoy agradecido a mis amigos, a este estado, a estas personas, a mi familia y a mis compañeros de equipo", cerraba el protagonista.