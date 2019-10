Gigante Domas para darle la primera a los Pacers ante Irving.

Domas Sabonis ya sabe lo que es ganar esta temporada en la NBA. Le costó a los Pacers, que conocieron la victoria en el cuarto partido del nuevo curso, cuando asaltaron el Barclays Center de Brooklyn. Agravaron el mal momento de los Nets con un gigante canterano del Unicaja. Versión diferencial del lituano de Torremolinos, que se echó el equipo a las espaldas. Salió de titular, jugó 36 minutos y se fue hasta los 29 puntos (11/18 en tiros de campo y 2/4 en triples), ocho rebotes y cuatro asistencias. Su impacto en pista fue de un tremendo +26. El ala-pívot emergió ante la lesión de tobillo en el primer cuarto de su compañero Myles Turner, del que aún no se sabe tiempo de baja.

La realidad es que el estadounidense y Domas no están mezclando bien en los minutos que ahora comparten en el parqué después de la salida de Thaddeus Young. El año anterior se intercambiaban, pero ahora McMillan no consigue que funcionen juntos. Es el principal problema de los de Indiana, además de la ausencia de su estrella Oladipo. Un triunfo por 108-118 pese al buen partido de Irving con 28 puntos, siete capturas y seis pases de canasta. No arrancan los Nets, que también tienen un 1-3. Gran noche de Brogdon (21 puntos y 13 asistencias) y Lamb, que secundaron bien a Sabonis.

"Monstruo. Él era un monstruo allá abajo. Defendiendo, rebotando, iniciando la ofensiva. Tuvo que jugar muchos minutos, pero estaba entusiasmado y pensé que notamos su energía", decía McMillan de Domas, mientras alababa el trabajo grupal: "Pero fue un esfuerzo de equipo esta noche. Los muchachos entraron y jugaron baloncesto sólido y obtuvieron su primera victoria". También analizaba el duelo el gran hombre de la noche. "Estábamos emocionados de salir esta noche y seguir construyendo sobre lo que hemos comenzado, pienso que estamos haciendo click", aseguraba el canterano cajista. Los Pacers se medirán en la madrugada del viernes a los Cleveland Cavaliers.