Domas Sabonis roza el triple doble en otra victoria de los Pacers

Nueva victoria para los Pacers, que se recomponen después de un tramo donde encadenaron varios malos resultados. Los de Indiana vuelven a colocarse quintos en el Este, con un balance de nuevo positivo de 14-13, después de ganar en Atlanta (113-125). Tuvieron que darle la vuelta a un encuentro competido para finalizarlo de manera superlativa, con 41 puntos en los últimos 10 minutos. Hicieron un buen partido los Hawks, con muchos hombres destacados. Trae Young anotó 15 puntos y repartió 10 asistencias y Clint Capela anotó 24 y cogió 10 rebotes. En los 20 o rozándolos estuvieron Gallinari, Reddish y John Collins, todos beneficiados en un duelo de anotación alta.

Pero por encima de todos brilló Domas Sabonis, que acarició el triple doble. 14 puntos (7/14 en tiros), 13 rebotes y siete asistencias en 27 minutos en pista. Su impacto en los Pacers es indiscutible en una temporada donde está rindiendo como un reloj. Raro sería que el canterano del Unicaja no fuera All Star por segunda ocasión. Buena noche también para McDermott, que está rindiendo como especialista en el tiro. 26 puntos, máximo de su carrera. Los Chicago Bulls, la madrugada del lunes al martes, son los siguientes rivales de Indiana.

RT TO MAKE DOMAS AN ALL-STAR 🔨Watch now on @FSIndiana or FOX Sports Go ➡️ https://t.co/ZxLuBN39fL@Dsabonis11 | #NBAAllStar pic.twitter.com/35mV07KRxe