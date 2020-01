Domas vuelve a rozar el 'triple doble' en una noche de hitos

Otra gran noche para Domas Sabonis, que ha hecho rutina el brillar casi en cada partido con los Pacers. Hasta la vuelta de Oladipo, y con permiso de Malcolm Brogdon, es el jugador franquicia de los de Indiana. En Charlotte volvió a dar muestras de ello, siendo además el que más tiempo estuvo en pista de los de Nate McMillan. Y en 38 minutos se quedó cerca del triple doble, un coto aún prohibido desde su llegada a la liga estadounidense. Tres pases de canasta le faltaron. 18 puntos (7/11 en tiros de campo), 12 rebotes y siete asistencias. Tuvo un +6 en su tiempo en el parqué. Brilló TJ Warren con 36 puntos para cortar una racha de dos derrotas seguidas. Superó los 3.000 puntos y los 2.000 rebotes en su carrera NBA y está en la pelea por el All Star.

Se impusieron los Pacers a los Hornets (104-155), que rozan el play off. No jugó el español Willy Hernangómez, que está teniendo protagonismo escaso para James Borrego. Siguen consolidándose dentro del play off los de Indiana, con 23 victorias y 14 derrotas. Abrieron hueco con los Brooklyn Nets, que no cuentan ahora con Kevin Durant y Kyrie Irving, y le meten presión a Sixers y Raptors de Scariolo. Por encima, los Heat, los Celtics y los Bucks, claros dominadores del Este.