Domas Sabonis jugará en el Team LeBron el All Star

Domas Sabonis participará en Atlanta en unos días en el segundo All Star de su carrera en la NBA. Se quedó fuera en primera instancia, pero la lesión de Kevin Durant le terminó abriendo la puerta. También repetirá en el concurso de habilidades, que se celebrará este año como excepción en el descanso del partido de las estrellas. Y ya se conocen los jugadores que formarán cada equipo. El canterano del Unicaja estará en el Team LeBron después de ser uno de los elegidos por James, uno de los capitanes. Dentro de un nivel superlativo, da la sensación tras las elecciones que es superior el conjunto conformado por el Akron.

El lituano de Torremolinos compartirá equipo con Giannis Antetoluonmpo, Stephen Curry, Rudy Gobert, Luka Doncic, Paul George, Nikola Jokic, Jaylen Brown, Chris Paul, Damian Lillard y Ben Simmons. En el Team Durant (que no jugará) están Bradley Beal, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, James Harden, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Julius Randle, Nikola Vucevic y Zion Williamson. El duelo será a las dos de la madrugada del domingo al viernes, en hora española.

