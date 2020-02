Domas Sabonis, a ritmo de 'triple doble'

Es curioso, pero desde la vuelta de Victor Oladipo los Pacers tienen de los peores balances de la NBA. Nate McMillan tuvo que reajustar roles de un equipo que marchaba a muy buen ritmo y aún falta acople. No obstante, la seguridad es que con la estrella americana se irá más lejos a medio plazo. Sumaron una nueva derrota los de Indiana en casa frente a los Brooklyn Nets, que no tenían a Kyrie Irving, perseguidores en el Este (105-106). Ya no jugarán más hasta el 22 de febrero.

Domas Sabonis tuvo otra de sus noches estelares para firmar su tercer triple doble. Hizo el primero hace unas semanas y ahora va lanzado. 23 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Aunque el canterano del Unicaja está haciendo de este sobresaliente nivel una rutina, los números son asombrosos. Cifras de jugador de All Star, en lo que se convertirá este fin de semana en Chicago. Un nuevo estatus para el lituano, que está creciendo a pasos agigantados en el escenario más exigente del planeta.