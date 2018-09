Las dominadas de Jaime

Jaime Fernández es descarado dentro de la pista. Pero no le falta tampoco fuera de ella, como demostró entrando en un divertido pique dialéctico con David Broncano, conductor del acto de presentación y humorista de moda. A cuenta de los estudios en actividad física que el nuevo fichaje cajista ha retomado en este curso -"tampoco hay que estar las 24 horas ahí"-, una broma con las dominadas que podía hacer el jugador cajista se convirtió en una de las tramas de la gala.

"Estoy bien, ha sido una concentración exigente y algo cansado sí estoy, pero estoy con muchas ganas de rodar con el equipo", explicaba después, más relajado, Jaime Fernández, que no ha dejado de estar pendiente de su equipo desde la concentración con la selección: "He visto los partidos, era una situación complicada, con Dani tocado y pocos jugadores del primer equipo. Hay que quedarse con que se ha hecho un buen trabajo, aunque el partido contra el Madrid fuera peor. El partido de Olympiacos fue bastante bueno. Hay que sacar lo bueno de la preparación, que ha habido cosas interesantes".

"Es verdad que hemos sido de los más perjudicados por las ventanas y ahora vamos a empezar todos juntos y hay que prepararse bien para el primer partido de Liga", decía el exterior madrileño, que admitía que "es una pretemporada atípica, nunca fue así. Me tengo que limitar a entrenar como jugador, hay que dar un paso más. Ha habido malos resultados en el circuito Movistar, el Estudiantes está preparando la Champions pero en Puertollano jugamos bastante mejor".

Jaime Fernández respondió a la pregunta clásica de si mejor como escolta o como base. "Me siento cómodo en la pista, sea de lo que sea. En esta pretemporada he estado más de escolta que de base, estoy bien en las dos posiciones. No estamos preocupados ni Luis ni yo por eso, se trata de ayudar y aportar, es lo bueno, que puedo aportar", afirmaba Jaime: "Estoy muy a gusto en Málaga, con el club, compañeros y ciudad y adaptándome al sistema de Luis. El objetivo es no ponerse límites, competir el primer partido y ganar todo lo que podamos, con ambición y, lo dicho, sin ponerse límites, me propongo estar a disposición del equipo, a ayudar, a ser útil en la pista".

"Ojalá seamos la alternativa. Madrid y Barcelona están por encima un peldaño, pero somos ambiciosos y no nos ponemos límites, tenemos una obligación con esta camiseta", remachaba el internacional madrileño, que derrocha ilusión.