Un duro peaje con lesiones por el título

El título de Copa del Rey ha puesto al límite físico y mental a los jugadores del Unicaja. Tres partidos en cuatros días, mucha carga y el nivel de contactos con los dos equipos más potentes del país y de Europa y con el campeón de la BCL fue tremendo. Hasta ahora el gran trabajo del staff cajista había podido contener las lesiones, pero con esta acumulación han saltado las costuras. Dentro de lo malo, hay dos semanas sin partidos en los que hay hueco para que haya mejoría.

El principal problema es el de Nihad Djedovic. Está a la espera de más pruebas que confirmen la dimensión de la rotura y si tiene alguna afectación más, pero tiene afectado el sóleo y se cuenta con que estará fuera entre uno y dos meses, así que no se va a poder contar con el bosnio en un tramo de mucha exigencia de la temporada. Es un jugador importante en el engranaje del equipo. Aunque no ha sido una Copa deslumbrante, tuvo sus momentos desgastando a Higgins o sacando faltas ante el Madrid. Es de los que forman ese núcleo que es necesario mantener para tener un suelo alto. Puede perderse entre 10 y 12 partidos.

Además, Jonathan Barreiro, tremendo con minutos claves en la final, tiene un problema en la ingle que le va a hacer perderse los partidos con la selección española de esta ventana. Estaba convocado para jugar junto a Alberto Díaz los partidos de Islandia y contra Italia de esta semana. El capitán cajista recibió el permiso de la Federación para incorporarse un día más tarde a los entrenamientos para que pudiera disfrutar de toda la celebración por el título de la Copa del Rey.

Ejim jugó infiltrado semifinal y final por un problema en el hombro izquierdo que le tenía muy dolorido. Pero el canadiense, que no estaba citado con su selección después de que tuviera ya en el bote la clasificación para el Mundial, forzó y se entregó para ayudar al equipo en caso de necesidad. Con reposo se espera que pueda menguar la molestia y estar listo para los siguientes partidos.

También se aguarda que Yankuba Sima pueda volver. El catalán ha mejorado e, incluso, se barajó la posibilidad de que forzara para jugar la final. Pero Ibon Navarro no quiso arriesgar perderse a un jugador por más tiempo en un tramo importante de la temporada, en el que llega la segunda parte del Round of 16 de la BCL y las eliminatorias para acceder a la Final Four, además de partidos de mucho nivel de la ACB.