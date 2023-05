El empuje de un Carpena de 10 no fue suficiente

La pasión de esta ciudad por el deporte no deja de sorprender, tal es la devoción que comienzan a acabarse los adjetivos. La temporada de Unicaja ha terminado devolviendo la ilusión a una hinchada verde que vivió momentos negros hace no mucho y que ahora vuelve a revivir aquellas temporadas donde el equipo de Los Guindos se codeaba con los grandes equipos de España e incluso de Europa. La comunión se ha terminado de forjar, ya se vio en la llegada tras ser campeones de la Copa del Rey, algo que se venía cociendo con el paso de las jornadas ligueras, pero que estalló en Badalona. Y se confirmo en esta Final Four de la BCL.

El conjunto de Ibon Navarro llegó al Martín Carpena con un recibimiento a la altura de una semifinal de competición europea, aunque lo sorprendente es que la afición cajista se citó a las 16:30 horas en los aledaños del pabellón y eso que el encuentro comenzaba a las 20:30 horas. Eso no fue problema para los malagueños, quienes durante cuatro horas estuvieron calentando la garganta y engrasando los hombros para ondear la bufanda cajista. La hinchada verde cantó a capela el ya famoso himno de su equipo e incluso simuló al Cristo de la Buena Muerte de la Legión, todo dirigido y amenizado por la charanga de Los Mihitas. Siempre fiel a su cita con la entidad cajista.

Luego, sacaron el confeti, los botes de humo y las banderas para alentar la llegada del autobús malagueño. Un recibimiento que fue espectacular. Además, se prolongaron los cánticos una vez habían entrado ya los jugadores al pabellón. Ya dentro, tocaba sobreponerse a la afición alemana del Telekom Bonn, la cual no se silenció ni un segundo durante los 40 minutos de encuentro, llevando en volandas a sus jugadores. Aunque el Martín Carpena no se empequeñeció y rugió con cada buena jugada de su equipo. Un partido que tuvo muchos micropartidos, algo que era de esperar, y es que Unicaja pasó de estar nueve arriba a llegar a verse diez abajo. Sin embargo, la afición no decayó, sabiendo de su importancia. En la eliminatoria anterior fue crucial la del Hapoel de Jerusalén para que su equipo pasara a la final.

Sorprendió que todo el Fondo de Animación verde siguiera el partido de pie, no se sentaron ni en los descansos entre cuartos porque su equipo los necesitaba. También, hubo alguno disperso por la grada que se mordía las uñas, quedándose sin estás entrado el tercer cuarto, y estaba de pie. Más de uno tendrá agujetas este sábado. Al grito de "¡Sí se puede!" y "La camiseta que llevo, la llevo pegada a la piel" el Carpena resucitó cuando más falta hacía y volvió a rugir con la intención de amedrentar a los jugadores alemanes en los tiros libres. Dichas acciones llevaron al Unicaja a tener la última pelota para ganar el partido, aunque Perry no acertó desde el perímetro. Sin embargo, la afición cajista, desolada por supuesto, agradeció el esfuerzo de sus jugadores. Tocará luchar por el tercer y cuarto puesto el domingo a las 17:00 horas ante el Lenovo Tenerife.