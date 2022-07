El enigma del cupo que falta

Con el fichaje de Tyler Kalinoski, quedan cuatro jugadores por contratar. Uno será, de no mediar hecatombe, Will Thomas para dar empaque al juego interior. Quedarían un uno (puede ser combo también), un cuatro y un cinco para rematar la plantilla. A Osetkowski, jugador que se ve como estructural en la próxima plantilla, se le ve de partida en el rol de cuatro y medio. Pero también puede haber recolocación dependiendo de cómo surjan oportunidades en el mercado. La de Will Thomas, por ejemplo, no dejando de estar en el radar, salió cuando se le veía algo complicado.

El caso es que quedan tres jugadores por ficha, más Thomas, y hay que contratar un cupo. Y debe ser alguien con cierto peso por estructura de plantilla. Por cualidades necesitadas en el puesto de cinco, Augusto Lima es quizá quien mejor cuadre. Era una opción que no se veía prioritaria por parte del Unicaja cuando empezó el mercado, pero que ahora sí se ve con buenos ojos tiempo después. Perfil defensivo y protector del aro con presencia en los dos rebotes. Además, sin peajes de adaptación ni a la ACB ni a Málaga. Al brasileño, ahora concentrado con su selección, se le ha abierto alguna rendija para entrar en algún equipo de escalón superior al Unicaja y está escrutando. Por motivos personales decidió salir de Murcia abonando una rescisión.

Anteriomente también se valoró la opción de Fran Guerra (un perfil diferente cuando sólo se había cerrado a Kravish para el juego interior), pero tampoco llenaba completamente en ese momento. Hay opciones también de que Pierre Oriola abandone el Barcelona y salga al mercado. Sucede que el campeón del mundo no es ese cinco que complementaría mejor a las piezas que hay ahora mismo.

También puede ser cupo el jugador para el exterior y el del puesto de cuatro, pero hay ahí menos opciones claras ahora mismo. Claro que el mercado es volátil y puede virar en cualquier momento. De fondo, están los temas de pasaportes. En teoría, el Unicaja podría tener las dos plazas de extracomunitarios libres, pero está el asterisco de que ni Perry ha jugado con Montenegro ni Kravish con Bulgaria. Ello propicia que, a día de hoy y hasta que no disputen un encuentro oficial, ambos ocuparían esos lugares. El rompecabezas va camino de solucionarse, pero aún quedan algunas piezas para cuadrarlo completamente. Puede llegar alguna pieza con la temporada empezada.