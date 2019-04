El futuro de la Euroliga está en constante debate. Se presta Jordi Bertomeu a reflexionar sobre cómo avanzará el torneo. "No estoy y no es nuestra intención. El componente aspiracional es muy importante, que cualquiera pueda llegar a jugar con los mejores si se lo gana. Y aquí la pregunta es cómo combinar la estabilidad de los clubes con el concepto competitivo. La respuesta es crear un sistema piramidal europeo, cuyo dibujo final sería una Euroliga con ascensos y descensos desde la Eurocup y sin licencias fijas. A la Eurocup se llegaría por las ligas nacionales", decía el CEO en una entrevista en As sobre la ampliación de la competición. Un asunto del que está pendiente el Unicaja, que estará fuera de la próxima edición.

"A la Euroliga le interesa que sus equipos jueguen en sus países", explicaba Bertomeu, que ahondaba: "Estamos aquí para que el negocio crezca y para eso se necesita estabilidad: clubes potentes, inversiones a medio plazo, desarrollo tecnológico… y todo eso sería imposible en una Euroliga donde la mitad de los equipos fueran nuevos cada año. Intentaremos que si alguien lo hace bien se quede, pero no se puede empezar de cero cada curso".

El máximo mandatario de la Euroliga cree que no irá a más de 18 equipos, que es algo insostenible. "De hecho, no concibo lo contrario. Aquí no tenemos el sistema universitario de Estados Unidos y las ligas nacionales son la base territorial y formativa del baloncesto. A pesar de lo que se diga, creemos en las competiciones nacionales, por eso consideramos que el tope de la Euroliga son 18 clubes. Con más el calendario no es factible. Desde fuera se ha hablado de 24 equipos, algo imposible y que no nos planteamos. Además, nuestra apuesta por la calidad no va de la mano con aumentar participantes", aseguraba, mientras hablaba de la ACB: "Hablé de que la ACB estaba dimensionada y se me echaron encima. Solo digo que el problema de España con el play off por la ampliación de la Euroliga es casi único, que no afecta a otros paíse"”.

Aún quedan tres plazas para conformar el panel de la próxima temporada. Una para el mejor equipo ruso, otra para el mejor alemán y una tercera invitación, para la que el Partizán está bien posicionado. Los serbios preparan un buen proyecto, en el que les cuadra Milosavljevic. "Nos interesan los Balcanes y Lituania, son fundamentales. Son fábricas de talento a las que no podemos renunciar. Y nos quedan por fortalecer Alemania, Francia, Reino Unido e Italia", terminaba Bertomeu.