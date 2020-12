100.000 euros en medidas para evitar el Covid-19

La pandemia del Covid-19 ha tenido consecuencias devastadoras en la sociedad, con decenas de miles de muertos en España y un golpetazo muy duro a la economía a la que el deporte no ha escapado. El Unicaja no es ajeno. Su presupuesto ha bajado por primera vez desde que llegó el euro de los 10 millones de presupuesto, han descendido los ingresos de manera notable, lo principal los abonos, que suponían entre el 15% y el 20% de ingresos.

Hay también gastos colaterales, como los chárters que se han empleado en algunos viajes de Eurocup. Y también los costes de las pruebas para detectar el Covid-19. El club ha implementado un sistema para controlar al primer equipo, pero también al Femenino y a todos los equipos de cantera. Se ha revelado exitosos porque los casos que se han detectado no se han expandido por compañeros de los equipos. Ha habido un par de ellos en cantera en estos meses en los que se guardó la preceptiva cuarentena, pero a posteriori se demostró que no había habido contagios. Los casos en el primer equipo (dos jugadores y dos técnicos) en todos estos meses también han sido limitados y no ha habido cadena de contagio. Uno de ellos fue el de Pablo Sánchez en el brote que sí hubo en el CB Marbella-Algeciras de LEB Plata.

La contrapartida, claro, es que hay un gasto grande. Desde que empezó la pandemia y se empezaron a tomar medidas, está ya en los 100.000 euros de gastos, entre el personal y las distintas pruebas, lo que se ha invertido para mantener la seguridad del club. El primer equipo masculino cumple los protocolos que exigen ACB y Eurocup, con test de 48-72 horas antes de los partidos, pero en algunos casos las medidas que toma el club son todavía más exigentes. El club cajista tiene un protocolo basado en el de la Federación Andaluza que aprobó la Junta, pero más restrictivo aún, con conceptos del que también publicó el Consejo Superior de Deportes y puntos propios que intentan contemplar los distintos casos. Para los equipos de cantera se sigue el protocolo de la ACB adaptado a la realidad. Los responsables médicos del club han realizado charlas con los jugadores, también con los padres, para darles pautas de conducta y concienciación para que se pueda desarrollar, con la máxima normalidad posible, el trabajo de niños y niñas en pista. De momento, la competición en juniors (el femenino compite en Primera Nacional y el femenino, en EBA) se va desarrollando y en cadetes también ha arrancado. En el resto ha habido algunos amistosos y se mantienen los entrenamientos, que se adaptaron a los distintos horarios que dictaminó la Junta. De hecho, para cuadrar horarios hasta se ha utilizado la pista auxiliar del Martín Carpena. Se toma la temperatura en la entrada de Los Guindos y hay dispensadores de geles hidroalcohólicos y el acceso a partidos está bastante limitado, de hecho, ha estado cerrado hasta la última semana. Hay limitado contacto en vestuarios.

A nivel de primer equipo se ha llegado a acuerdos con clínicas de la capital especializadas para agilizar los pasos, incluso se han implementado test de saliva. Antes de cada entrenamiento hay toma de temperatura y el control se repite varios días a la semana. Es la nueva realidad que se sigue a rajatabla en el Unicaja, aunque tiene sus importantes costes económicos. Pero la seguridad va por delante.