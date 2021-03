Exhibiciones de Kuzminskas y Jamar Smith, que se verán en el Top 8 de la Eurocup

Mindaugas Kuzminskas recogió el testigo de Jaime Fernández y se coronó como el MVP de la jornada 6 del Top 16 de la Eurocup. Mágica actuación del lituano, fundamental para que el Lokomotiv Kuban accediera al Top 8. Los rusos se impusieron al Trento en casa (100-86) con un partido descomunal del ex del Unicaja. 26 puntos (6/10 en tiros de dos, 3/5 en triples y 5/6 en tiros libres) y nueve rebotes para 33 de valoración en 37 minutos. Una exhibición decisiva donde puso sus topes en la competición en minutos, puntos y capturas. Estuvo bien acompañado de su compatriota Mantas Kalnietis, que terminó con un doble doble (21 puntos y 10 asistencias). El alero está haciendo una buena segunda campaña en Krasnodar, donde promedia en el torneo continental 12.3 puntos, 4.4 rebotes, 1.4 asistencias y 13.4 de valoración.

El Loko se encontrará en cuartos de final con el Unics Kazan, que cayó en Gran Canaria con el pase ya certificado. Allí estuvo iluminado Jamar Smith, que terminó la última jornada del Top 16 como máximo anotador con el techo de puntos de su carrera en la Eurocup. En 26 minutos metió 32 puntos (7/8 desde la pintura, 3/9 en triples y 9/10 en tiros libres) y cogió tres rebotes para 29 de valoración. Promedia 16.6 puntos (49% en triples), 2.6 capturas, 3.7 asistencias y 1.3 robos de balón para 17.5 de valoración.

No fue suficiente para ganar y ahora se verá la cara con su ex compañero en Málaga durante la campaña 2015/2016. La previa al título de la Eurocup. El ganador se enfrentará al que salga vivo del Virtus Bolonia-Joventut. Por el otro lado, AS Mónaco-Buducnost y Boulogne Metropolitans 92-Herbalife Gran Canaria. Precisamente Mathias Lessort, en el Carpena, fue otro de los que brilló en esta despedida del Unicaja con 21 puntos y 11 rebotes. Será otro de los ex que luchen por levantar la Eurocup.

