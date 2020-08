La experiencia de Markovic con el coronavirus

La situación en el deporte con el coronavirus depara situaciones extrañas, no contempladas antes. Lo está viviendo en sus carnes Stefan Markovic, ex base del Unicaja entre las temporadas 2014 y 2016 y que no anduvo lejos de volver la campaña pasada a Málaga. Ahora está en la Virtus de Bolonia a las órdenes de Sasha Djordjevic, uno de los teóricos rivales en la Eurocup, si es que se puede alcanzar.

A finales de junio, Markovic se infectó del coronavirus, pero tras las dos pruebas negativas pertinentes estaba curado. Pero acabó viviendo una situación similar a la de Francis Alonso cuando antes de la fase final de Valencia dio positivo tras varias pruebas negativas.

Pocas semanas después de recibir el OK, pasó unos días en Croacia, de camino a Italia para reincorporarse al trabajo de pretemporada con la Virtus, donde coincide esta temporada con otro ex cajista, Josh Adams. Pasó un par de pruebas con sendos negativos, pero, relata en el diario serbio Nova, recibió una llamada de los servicios médicos del club. “Era un día libre y me invitaron a venir porque, decían, era 'un poco' positivo. No me quedó claro qué significaba ese "pequeño" positivo. Pensaba que o eras positivo o no. ¿Cómo es posible que sea positivo después de tanto tiempo y tras sumar unas cuantas pruebas negativas?", se preguntaba Markovic, que tuvo que pasar otra vez una cuarentena.

"No fue nada agradable, porque no sabes de qué se trata realmente. Escuchas y lees que el virus no puede volver, antes hablas con el especialista que contrató el club y te dice que todo está bien, y nuevamente te dicen en el resultado que dice que estás 'un poco' positivo. Vas a cuarentena, haces pruebas todos los días, mientras que el resto del equipo también tiene que pasar por todo eso”, prosigue el relato Markovic, que, tras pasar las pruebas de nuevo de manera satisfactoria, ya puede estar con su equipo en la concentración en Folgaria para comenzar los primeros partidos de pretemporada.

"Gracias a Dios, todo está bien ahora. Entiendo que nadie puede realmente entender al virus todavía, por lo que todos los especialistas son extremadamente cuidadosos. Tan pronto como surja alguna sospecha, aunque no esté justificada, se sigue, digamos, una reacción estándar. Es difícil asumir la responsabilidad de algo que nadie conoce. Todavía estamos en la fase de introducción de pruebas...", explica el base serbio, que a la próxima semana debería jugar con su equipo la Supercopa de Italia: "Es difícil hacer predicciones porque todo esto es desconocido. La NBA, que utilizará la burbuja en Orlando durante más de tres meses, es la que más tiempo lleva en todo eso. Y se dice que podría comenzar la próxima temporada en condiciones similares. Desde un punto de vista técnico, se ve muy bien. Pero muchos olvidan lo aislados que estarán los jugadores individuales. Entraron a principios de julio, y la final es en octubre. Necesitamos ver cuáles son las posibles consecuencias. Es difícil planear algo a largo plazo en este momento, no estoy hablando de nuestro equipo, sino de baloncesto, deportes a nivel mundial. El éxito de todos sería empezar la temporada, y luego gradualmente, paso a paso… "