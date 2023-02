La famosa piña de Ibon Navarro y sus jugadores frente al Barça

"Habíamos hablado de esto, que no podía volver a pasar, que jugábamos contra el Barça y luego quizás con el Madrid. Siempre tenías la piel muy fina, cuando hay alguna decisión arbitral que no gusta. El equipo reconoce que se parece a la situación del día de Gran Canaria. Kendrick viene rápido al banquillo, me recuerda lo que habíamos hablado, luego vienen todos los chicos y hablamos de estar tranquilos, a lo nuestro, fue fantástico. Eso demuestra que lo que habla el equipo, va para adelante. El equipo se siguió agarrando al partido", detallaba Ibon Navarro sobre ese momento.