Las fechas claves del verano en la ACB

El mercado está en ebullición y el Unicaja anda pendiente de cerrar varias incorporaciones, entre ellas las de Avramovic y Gerun. A pesar de la inesperada salida de Carlos Jiménez, la actividad no cesa en Los Guindos. Julio va a ser un mes clave en la confección de la plantilla, donde, si no hay nada imprevisto, debe quedar cerrada. Un mes donde hay que estar atento a varias fechas clave en la ACB. Días claves en el derecho del tanteo, el equipo malagueño puede someter a varios jugadores que no continuarán a él. Más tarde también se celebrará una Asamblea General Ordinaria, donde se aprobará el calendario de la temporada 2019/20, que poco después se hará público.

Fechas clave en la ACB

Del 5 al 7 de julio (3 días): Los clubes disponen de este periodo para acreditar ofertas cualificadas a sus jugadores no renovados y poder garantizarse el derecho de tanteo. El periodo finaliza el domingo 7 de julio a las 24:00h. La ACB anunciará el lunes 8 de julio la lista de los jugadores que están sujetos al derecho de tanteo y los que no. A partir de esta fecha, los jugadores libres podrán formalizar ofertas con otros clubes.

Del 8 de julio al 20 de julio (13 días naturales): Los jugadores tienen este plazo para recibir una única oferta de un club. Una vez presentada la oferta en ACB, el club de origen dispone de cinco días improrrogables para ejercitar el derecho de tanteo.

Julio (Asamblea): En una Asamblea General Ordinaria a celebrar durante el mes de julio se someterá a aprobación el calendario de fechas de la temporada 2019/20. Posteriormente a esta fecha, el departamento de Competición elaborará un calendario con todos los enfrentamientos de la fase regular.