La ficha 13 es para Saint-Supéry: "No es una campaña publicitaria"

Mario Saint-Supéry vivió un momento de máxima exposición la semana pasada en el Campeonato de Europa sub 16. Le faltó el oro para poner la guinda a un torneo tremendo. Fue el MVP con merecimiento, además de plata con España. Ahora, después de unos días de asueto, se incorpora al Unicaja para vivir una temporada donde estará en dinámica del primer equipo en su segundo año junior. Competirá con el EBA. Sobre él fue cuestionado Ibon Navarro en su primera comparecencia. El vitoriano tiró de sinceridad.

"Ya teníamos una idea de tener un equipo de 13 para no tener que ir al mercado por lesiones menores. Mario, no por lo que ha hecho este verano sino por lo que vimos, ha hecho méritos para ser el 13. No es una campaña publicitaria, es la realidad", aseguraba el técnico cajista, que reivindicaba el trabajo de Los Guindos: "Hay más jugadores así en la cantera. No sólo se trata de Mario. Es un chico que tiene la cabeza bastante bien amueblada y se trata de que le ayudemos a que así siga siendo. Que no nos volvamos locos, su entorno le está ayudando mucho. Uno más a todos los niveles, a nivel de exigencia y que pueda aportar al equipo cosas porque contamos con él al 100%".